Splendide trentenni, le auto italiane dal 1995 che vi faranno commuovere

Quali auto compiono 30 anni nel 2025? La lista è lunga e piena di modelli prestigiosi dal 1995, ma ce ne sono alcuni che, per motivi anche (e soprattutto) sentimentali, hanno lasciato il segno nel panorama automobilistico italiano.

Iniziamo subito, senza timore, con l’Alfa Romeo GTV, considerata da molti una delle vetture più affascinanti di sempre. Presentata nel 1995, la GTV rimase in produzione fino al 2004, con vari restyling. Il suo nome, Gran Turismo Veloce, rifletteva perfettamente lo spirito della vettura, che, disegnata da Pininfarina, univa un design sportivo e compatto con l’eleganza tipica di Alfa Romeo.

L’Alfa Romeo GTV è stata, da subito, oggetto di molte attenzioni, infatti era il primo modello sportivo del marchio dopo diversi anni. Ma ha fatto discutere la sua trazione anteriore. In teoria, era ormai sdoganata dal fatto che, a partire dalla 164, tutti i modelli del Biscione adottavano tale soluzione tecnica, ma all’epoca non tutti i puristi fedeli alla tradizione Alfa furono d’accordo. Un orientamento sfumato e cambiato nel tempo, tanto che oggi la GTV (insieme alla sorella Spider) è un modello apprezzato e ricercato dagli appassionati del Biscione.

Rimanendo in Italia, troviamo la Fiat Bravo e la Fiat Brava, due modelli che nel 1995 fecero il loro debutto sul mercato. La Bravo, prodotta nello stabilimento di Cassino, era una berlina compatta del Segmento C, mentre la Brava si distingueva per la sua linea a cinque porte e il design a due volumi e mezzo. Fu un grande successo, con 90.000 unità vendute nei primi mesi e il prestigioso titolo di “Auto dell’anno” nel 1996.

Restando nell’ambito delle icone italiane, la Ferrari F50 merita una menzione speciale. Introdotta tra il 1995 e il 1997 per celebrare i 50 anni del celebre Cavallino Rampante, la F50 è stata l’erede naturale della F40 ed è oggi una delle Ferrari più ricercate dai collezionisti, con quotazioni che raggiungono facilmente cifre da capogiro.

Con la Ferrari F50 i vertici del “cavallino rampante” diedero continuità alla stirpe inaugurata dalla GTO nel 1984 e proseguita con la F40 nel 1987. Rispetto ad esse aveva meno carisma, ma spingeva più in alto la finezza caratteriale e tecnologica. Questa vettura si distingueva anche per la natura di spider con tetto rigido asportabile. Nata in serie limitata di 349 esemplari, la Ferrari F50 gode della spinta di un motore 12 cilindri da 4.7 litri, a V di 65 gradi, derivato da quello della 640 F1.