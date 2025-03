Stellantis Iberia annuncia nuovi nomine per Fiat e Abarth

Con decorrenza immediata, vengono effettuate le seguenti nomine al Management Fiat/Abarth di Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo), sotto la responsabilità di Marco Cane, Managing Director Stellantis Iberia: Paulo Carelli viene nominato Direttore del marchio Fiat/Abarth per la Spagna e il Portogallo, mantenendo i suoi attuali incarichi di Direttore del marchio Jeep per la Spagna e il Portogallo. Invece Artur Fernandes, attuale Direttore del marchio Fiat/Abarth Spagna e Portogallo, assumerà nuovi ruoli presso Stellantis che saranno annunciati in seguito.

Stellantis Iberia effettua nuove nomine nel Management di Fiat/Abarth

Paulo Carelli, Buenos Aires, Argentina. Laureato in Marketing ed Economia presso l’Università di Palermo (Buenos Aires) e titolare di un MBA presso l’Università del CEMA in Argentina, Paulo Carelli vanta una vasta esperienza internazionale nel settore automobilistico, iniziata nel 1996 con il suo ingresso nella filiale argentina di Alfa Romeo in qualità di Direttore Nazionale.

Nel 2001 si trasferisce a Torino per assumere diverse responsabilità presso la sede centrale dell’Alfa Romeo, tra cui la supervisione delle operazioni del marchio italiano nei mercati chiave in Europa e nell’Asia orientale.

Il suo primo contatto diretto con il mercato spagnolo avviene nel 2007, quando assume il ruolo di direttore di Alfa Romeo in Spagna, posizione che mantiene fino al 2011. In quell’anno viene nominato amministratore delegato del Gruppo Fiat in Grecia, dove affronta nuove sfide e acquisisce una conoscenza approfondita del mercato locale.

Dopo sei anni trascorsi all’estero, rientra in Italia per assumere il ruolo di Direttore Commerciale di Alfa Romeo e Jeep, contribuendo alla crescita e al consolidamento dei due marchi. Successivamente, nel 2019, viene promosso alla Direzione Generale di Alfa Romeo e Jeep per il mercato spagnolo, ampliando ulteriormente le sue responsabilità. Con la nascita di Stellantis, nell’aprile 2021 ottiene un nuovo incarico strategico, diventando Direttore Generale di Jeep per Spagna e Portogallo, rafforzando la presenza del brand nella penisola iberica e guidando il marchio nel nuovo contesto industriale e commerciale.