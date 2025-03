Alfa Romeo raddoppia le vendite a febbraio 2025 in Austria

Alfa Romeo festeggia un inizio d’anno impressionante in Austria: a febbraio, la casa automobilistica del Biscione è riuscita a raddoppiare le sue vendite in Austria. 153 nuove auto della casa milanese hanno trovato un un nuovo cliente in quel paese. Ciò rappresenta un aumento del 101 percento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

A febbraio Alfa Romeo grazie soprattutto a Junior è riuscita a raddoppiare le sue vendite in Austria

Dall’inizio dell’anno sono già state vendute 240 nuove Alfa Romeo, con un incremento del 70 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un contributo importante a questo risultato è stato fornito dalla nuova Alfa Romeo Junior, che ha avuto un grande impatto fin dal suo lancio sul mercato nel settembre 2024 e ha colpito per il suo design unico, il dinamismo e la tecnologia moderna. E presto la nuova Junior sarà disponibile anche nella versione a trazione integrale Q4.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, è soddisfatto: “Un inizio d’anno positivo per il nostro brand e per i nostri partner commerciali, con i quali collaboriamo a stretto contatto. La nuova Junior nel segmento B è assolutamente convincente: attualmente il 60 per cento delle nostre vendite è rappresentato da questo modello”.

“Ciò dimostra che la nostra strategia di coniugare l’iconico design italiano con la tecnologia moderna funziona alla perfezione. L’Alfa Romeo Junior sarà presto disponibile anche nel modello Ibrida Q4 a trazione integrale. Ciò significa che tutti e quattro i modelli del Biscione sono disponibili anche con trazione integrale. Ciò è particolarmente importante in Austria ed è molto richiesto dai nostri clienti”. Ricordiamo infine che, tra le altre cose, la nuova Alfa Romeo Junior è stata una delle sette finaliste dell’elezione “Auto dell’anno 2025”. Ovviamente la speranza è che le cose in Austria continuino ad andare sempre meglio nel corso di tutto il 2025 che sembra partito bene per il brand premium di Stellantis.