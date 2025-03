Fiat Grande Panda: fino al 31 marzo in offerta da 79 euro al mese

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2025 per la casa torinese. L’auto è disponibile per l’ordine dallo scorso 28 gennaio e oggi vi segnaliamo che è disponibile per l’acquisto fino al 31 marzo 2025, con una proposta vantaggiosa. Visitando il sito ufficiale di Fiat, si può notare che la Grande Panda Hybrid è attualmente in vendita al prezzo di listino di 18.900 euro. Inoltre, è possibile usufruire di un piano di finanziamento che prevede rate mensili di 79 euro. Tuttavia, per avere un quadro completo dell’offerta, è utile analizzare nel dettaglio le condizioni specifiche del finanziamento proposto.

Fiat Grande Panda è disponibile per l’acquisto fino al 31 marzo 2025, con una proposta vantaggiosa

Stellantis per Fiat Grande Panda propone un finanziamento con una struttura che prevede un anticipo iniziale di 5.991 euro, seguito da una prima rata mensile di 110 euro. Successivamente, per i restanti 35 mesi, la rata scende a 79 euro. Alla fine del piano, è prevista una rata finale chiamata Valore Futuro Garantito (VFG), che ammonta a 12.212 euro. Tuttavia, è importante prestare attenzione agli aspetti relativi agli interessi e alle spese aggiuntive: il TAN è fissato al 5,99%, mentre il TAEG raggiunge l’8,79%.

Questo implica che ci siano alcune spese aggiuntive da tenere in considerazione. In particolare, se si finanzia un importo di 12.624 euro, al termine del contratto il totale che dovrete pagare ammonta a 15.009 euro. A questa cifra, va aggiunto l’anticipo iniziale di 5.991 euro, portando così il costo complessivo totale del veicolo a una cifra che si aggira intorno ai 21.000 euro. È importante notare che l’offerta include una percorrenza annua di 10.000 km, un limite che determina la distanza massima che potete percorrere ogni anno, e l’allestimento Pop, che rappresenta una delle configurazioni standard del modello proposto. Questi dettagli vanno considerati attentamente quando si valutano le opzioni di finanziamento.

Passando alla versione elettrica della Fiat Grande Panda, l’allestimento (RED) è disponibile a marzo 2025 al prezzo di 24.900 euro. Questo importo può essere finanziato attraverso un pagamento iniziale di 6.883 euro, seguito da una rata mensile iniziale di 243 euro e da altre 35 rate di 199 euro ciascuna. Il finanziamento prevede un TAN al 5,99% e un TAEG del 8,24%.

Alla conclusione del contratto, l’importo totale che si dovrà corrispondere è di 20.732 euro, cifra che già include 2.830 euro di interessi accumulati durante il periodo di finanziamento. Se sommiamo questa cifra all’anticipo iniziale richiesto di 6.883 euro, il costo complessivo di Fiat Grande Panda, tenendo conto del piano di pagamento che è stato proposto, raggiunge una cifra che si aggira attorno ai 27.600 euro. È fondamentale considerare che questo importo totale copre l’intero importo da pagare per l’acquisto del veicolo, inclusi i costi finanziari e l’anticipo, e rappresenta la spesa finale a carico dell’acquirente al termine del piano di pagamento stabilito.