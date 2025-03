Ferrari: a Fiorano una nuova pista di prova per le auto stradali

Ferrari sta proseguendo con il progetto di costruire una nuova pista di collaudo, approvato dal consiglio comunale di Fiorano il 27 febbraio. Il piano prevede la realizzazione di un “Test Track” accanto all’attuale pista di prova per le vetture di Formula 1, specificamente destinata al collaudo delle auto stradali Ferrari. L’area scelta si trova in via Madonna del Sagrato, un luogo che durante il periodo più critico della pandemia era stato utilizzato come centro vaccinale.

Ferrari sta ampliando le sue strutture a Fiorano con una nuova pista di test

Molti curiosi si fermavano qui per ammirare la pista Ferrari. La nuova struttura avrà un percorso di circa 2 chilometri, dove verranno eseguiti test sui veicoli prodotti nello stabilimento di via Abetone Inferiore prima della consegna. Sebbene gli appassionati siano già entusiasti all’idea di vedere le nuove auto del cavallino rampante, il sito sarà completamente schermato per garantire la privacy durante i test, che includeranno anche i prototipi. Inoltre, Ferrari prevede di costruire un’officina nell’area, per ottimizzare il processo di sviluppo e collaudo.

Il progetto presentato nei mesi scorsi e successivamente sottoposto a osservazioni e modifiche, prevede l’utilizzo di un’area di circa 120.000 metri quadrati, che potrebbero aumentare a 128.000 metri quadrati con una modifica del confine tra due lotti. Il terreno in questione si trova ad est in prossimità della storica pista di Fiorano e a ovest si affaccia su via Madonna del Sagrato. Per testare vetture ad alte prestazioni, come quelle prodotte da Ferrari, è fondamentale che i collaudatori possano effettuare prove a velocità costante per un periodo di tempo prolungato. La relazione della società Dromo sottolinea che la velocità ideale per questi test deve essere compresa tra i 120 e i 130 chilometri orari, per un minimo di un chilometro.

Per rendere ciò possibile all’interno di un’area di dimensioni contenute, il progetto prevede l’inserimento di una curva sopraelevata. Un altro aspetto cruciale del piano è la necessità di un rettilineo lungo almeno 500 metri, senza pendenze trasversali, che consenta di percorrerlo a 100 chilometri orari. Il progetto include anche dettagli tecnici come curve simulate per ricreare un tratto di strada extraurbana, rampe e possibili raccordi con la pista di Fiorano, al fine di ottimizzare l’utilizzo combinato delle due strutture. Infine, è prevista la costruzione di un’officina di 1.000 metri quadrati per il collaudo e la manutenzione delle vetture.