La Ferrari SF-24 in mattoncini, la replica Lego a grandezza naturale

Mentre i riflettori sono puntati sulla nuovissima Ferrari SF-25, protagonista della stagione di Formula 1 con la coppia Leclerc-Hamilton, la precedente SF-24 torna sotto i riflettori in una veste del tutto inedita. Stavolta, però, non si tratta di velocità in pista, ma di un capolavoro di costruzione. Lego, infatti, ha svelato una replica a grandezza naturale della monoposto, interamente realizzata con i suoi iconici mattoncini.

L’opera, già esposta in uno spazio adiacente allo store Lego di Milano San Babila, è una vera meraviglia per gli occhi. Il geniale progetto porta la firma di Riccardo Zangelmi, l’unico italiano tra i 21 Lego Certified Professional nel mondo. La realizzazione ha richiesto oltre due mesi di lavoro e il coinvolgimento di un team di 13 esperti.

La sfida è stata complessa: un mese per progettare e trasformare la Ferrari SF-24 in una versione “legolizzata” e un altro per l’assemblaggio manuale di ben 562.000 pezzi, che compongono una struttura lunga 5 metri e con un volume totale di 6 metri cubi. Per garantire stabilità, l’anima della monoposto è stata rinforzata con un’intelaiatura in ferro.

Questa versione in mattoncini pesa 800 kg, due in più rispetto alla vera SF-24, che ferma l’ago della bilancia a 798 kg. Per chi desidera ammirarla dal vivo, la Ferrari Lego è rimasta a Milano fino al Primo marzo, per poi spostarsi a Verona per il Model Expo Italy, in programma l’8 e il 9 marzo. E non finisce qui: Lego ha confermato che seguiranno altre tappe, ma i dettagli restano per ora top secret.

Nell’attesa di ammirare la replica in grandezza naturale, gli appassionati possono cimentarsi nella costruzione di una versione più compatta della Ferrari SF-24. Lego ha infatti lanciato un modello della linea Technic in scala 1:8, composto da ben 1.361 pezzi. Una monoposto di 61 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza e 13 cm di altezza, ricca di dettagli straordinari. Tra gli elementi più affascinanti spicca il motore V6 con unità MGU-H, i cui ingranaggi e pistoni sono perfettamente visibili in azione.

La Ferrari Lego è dotata di pneumatici realistici, sospensioni funzionanti e persino di un cambio a due velocità che modifica davvero il comportamento del motore. Con un costo di 230 euro, questo set si rivolge a un pubblico di veri appassionati.

Ma non è solo una questione di complessità: il designer Lars Thygesen ha rivelato che la progettazione ha richiesto soluzioni ingegneristiche uniche, portando alla creazione di ben 11 nuovi mattoncini per riprodurre fedelmente la forma e il funzionamento della monoposto originale.