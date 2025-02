Stellantis ed Engie: accordo per supportare  la transizione verso veicoli 100% elettrici

In Francia il Gruppo ENGIE, tramite la sua controllata CertiNergy & Solutions, delegata CEE, mette a disposizione dei marchi e della rete Stellantis la sua competenza di oltre 15 anni in materia di certificati di risparmio energetico. Questa partnership mira a sostenere finanziariamente la transizione dei clienti privati ​​e dei veicoli commerciali verso veicoli 100% elettrici, grazie all’entrata in vigore di apposite schede CEE, istituite dal decreto del 31 dicembre 2024.

Questa partnership tra Stellantis e Engie mira a sostenere finanziariamente la transizione dei clienti privati ​​e dei veicoli commerciali verso veicoli 100% elettrici

A seconda della tipologia di cliente (Azienda o Privato) e del nuovo veicolo 100% elettrico (auto nuova o autovettura), l’importo del Bonus è fissato tra 300€ e oltre 4.500€. La partnership tra Stellantis ed ENGIE consentirà: ai clienti beneficiari di ricevere un aiuto fisso e fruibile tramite un prezzo MWhc stabile e uno sconto integrato nell’acquisto di veicoli di tutti i marchi Stellantis. alla rete di concessionari per implementare il sistema con un processo semplice, digitalizzato e affidabile, collaudato nel tempo per la gestione delle pratiche tramite la piattaforma sicura CertiNergy & Solutions, garantendo conformità e flussi finanziari.

“La scelta di ENGIE è stata guidata dalla volontà di ottimizzare e semplificare il sistema. “Da marzo potremo consentire ai nostri clienti di beneficiare del Bonus CEE quando acquistano un veicolo elettrico di uno dei nostri marchi, assicurando al contempo la conformità dei certificati e garantendo il pagamento dei bonus ai concessionari grazie a un solido Obbligo”, ha dichiarato Xavier Duchemin – Direttore di Stellantis Francia.

“Consentire ai concessionari di affidarsi a un esperto CEE, dotato di strumenti solidi e impegnato a finanziare i premi, è un fattore chiave di successo per il sistema nella rete. I team di vendita potranno incentivare i clienti in tutta tranquillità con i bonus integrati nelle offerte”, ha confermato François Mary – Presidente dell’Associazione dei Gruppi del Gruppo Stellantis. “Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Stellantis grazie alla competenza della nostra controllata CertiNergy & Solutions.

In qualità di attore principale del sistema dei Titoli di Risparmio Energetico, ENGIE si impegna, attraverso questa partnership, a rendere i veicoli elettrici più accessibili e convenienti per privati ​​e aziende. ” ha affermato Edouard Neviaski, Vice Direttore Generale di ENGIE, responsabile delle attività di Supply & Energy Management.