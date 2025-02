1812 km del Qatar: la Peugeot 9X8 #93 si qualifica in quinta fila sulla griglia di partenza

Come l’anno scorso, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne sono stati incaricati di qualificare la Peugeot 9X8 per i 1812 km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship (WEC). Alle 17:40, sotto i riflettori e con la pista a soli 17°C, i 18 prototipi Hypercar sono partiti per 12 minuti di qualifica. Dopo alcuni giri per riscaldare le gomme a mescola media, Jean-Eric Vergne ha fatto segnare un tempo di 1:39.963 prima di migliorarlo a 1:39.926 nel suo ultimo giro veloce, assicurandosi un posto nella top 10, che gli è valso un posto nell’Hyperpole.

Nel frattempo, Stoffel Vandoorne ha registrato il suo miglior giro in 1:40.032 al volante della Peugeot 9X8 #94, che era stata ricostruita durante la notte e completata alle 7:00 di giovedì. ” Sospettavamo che il telaio fosse danneggiato, ma non ne eravamo sicuri perché non potevamo fare scansioni o usare gli ultrasuoni qui a Losail “, ha spiegato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport. ” Per precauzione, abbiamo deciso di sostituire il telaio, ed è stato più facile farlo tra le prove libere 2 e 3 piuttosto che tra le qualifiche e la gara. Congratulazioni a tutto il team che ha fatto un lavoro incredibile ieri sera “.

In Hyperpole, le prime dieci Hypercar delle qualifiche hanno avuto dieci minuti per assicurarsi le migliori posizioni sulla griglia di partenza. Sei costruttori erano rappresentati in questa sessione Hyperpole molto intensa. Jean-Eric Vergne ha migliorato ancora una volta a 1:39.674. La Peugeot 9X8 #93 partirà dalla quinta fila della griglia domani alle 2:00 PM (12:00 PM ora francese) per i 1812 km del Qatar 2025.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport: “ È stata una grande qualifica per il Team Peugeot TotalEnergies, un’area in cui non abbiamo spesso eccelso nel 2024. Questa è la prima volta in un anno che abbiamo raggiunto l’Hyperpole, il che dimostra che il team continua a progredire. Domani è la gara, un’area in cui siamo più a nostro agio, come abbiamo visto alla fine della scorsa stagione a Fuji e in Bahrain. Di solito abbiamo un buon ritmo di gara e buone strategie. Ma sappiamo che sarà dura “.

Jean-Eric Vergne (Peugeot 9X8 #93): ” Il mio obiettivo era arrivare in Hyperpole, e ci sono riuscito. Penso di aver estratto il massimo dalla macchina durante questa sessione. Sappiamo di avere un passo gara migliore rispetto alle qualifiche. Siamo ben piazzati in griglia, quindi sarà importante partire bene”.