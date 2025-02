La prima Ferrari a zero emissioni potrebbe chiamarsi Elettrica

L’attesa nei confronti della prima Ferrari alimentata da un propulsore elettrico è sicuramente tanta. Ancora maggiore dal momento in cui il CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, ha annunciato che bisognerà attendere il 9 ottobre prossimo per poterla apprezzare in forma ufficiale. Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, ci sarebbe anche una prima parvenza di possibile denominazione ufficiale che dovrebbe caratterizzare il modello.

Il costruttore di Maranello ha infatti depositato un brevetto per la denominazione di “Ferrari Elettrica”, condizione utile ad esulare dalla possibilità che la sola denominazione “elettrica” avrebbe potuto fornire una condizione fin troppo generica. Un “deposito” che potrebbe nascondere ciò che risiede alle spalle della prima sportiva a zero emissioni prodotta dalle linee di Maranello. Il nome definitivo potrebbe quini essere racchiuso all’interno di questa denominazione depositata di recente da Ferrari.

La denominazione depositata da Ferrari rientrerebbe nella nuova gamma di nomi recenti proposta dal costruttore di Maranello

Una denominazione di questo tipo potrebbe perfettamente andare di pari passo con le recenti denominazioni proposte in casa Ferrari. Il costruttore di Maranello ha infatti introdotto, ultimamente, nomi piuttosto esplicativi sulle caratteristiche del modello a cominciare da ciò che è stato nel caso della recente 12Cilindri il cui nome definitivo si rifà all’architettura del propulsore adottato. Non dimentichiamo poi il caso della Ferrari LaFerrari.

La denominazione “Ferrari Elettrica” potrebbe quindi risultare plausibile per la prima elettrica del Costruttore del Cavallino Rampante, che quindi non andrebbe esclusa a priori. Al momento la prima Ferrari alimentata da un propulsore elettrico continua a svolgere attività di test completamente camuffata, ma le forme ci dicono che si tratterà di una crossover a cinque porte. C’è poi attesa anche sul sound che erogherà in virtù del fatto che il Costruttore del Cavallino Rampante ha più volte ammesso che sta lavorando a una firma sonora facilmente identificabile, sebbene il veicolo sia appunto elettrico. Caratteristiche che avremo molto più chiare a partire dal prossimo 9 ottobre.