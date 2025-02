Stellantis: forte calo dei bonus di partecipazione agli utili per i dipendenti negli USA

Stellantis ha comunicato che i dipendenti della United Auto Workers (UAW) riceveranno quest’anno un assegno di partecipazione agli utili pari a 3.780 dollari, una cifra che rappresenta una significativa diminuzione del 73% rispetto ai 13.860 dollari dell’anno precedente. Circa 38.800 lavoratori beneficeranno di questo pagamento, con importi variabili in base alle ore lavorate.

Circa 38.800 lavoratori di Stellantis vedranno ridotto il proprio bonus di partecipazione agli ultimi del 73%

L’azienda ha rivelato questi dati insieme ai suoi risultati finanziari annuali, pubblicati mercoledì. Stellantis ha registrato un margine operativo rettificato del 4,2% in Nord America, in forte calo rispetto al 15,4% dell’anno precedente, a causa delle difficoltà nella regione e di una significativa riduzione delle vendite. Gli assegni saranno distribuiti il 7 marzo, con l’importo finale determinato dal contratto di lavoro del 2023 con l’UAW, che prevede 900 dollari per ogni punto percentuale del margine di profitto nordamericano, tenendo conto delle ore lavorate.

Una modifica fondamentale nel contratto di lavoro del 2023 garantisce che i dipendenti che hanno lasciato l’azienda dopo il 31 dicembre ma prima dell’emissione degli assegni di partecipazione agli utili abbiano ancora diritto a ricevere i loro pagamenti. Inoltre, anche i lavoratori supplementari riceveranno un pagamento di “condivisione delle prestazioni” basato sulla stessa formula di partecipazione agli utili, sebbene i loro numeri siano inferiori rispetto al momento in cui il contratto è stato inizialmente negoziato.

In confronto, i rivali di Stellantis hanno segnalato pagamenti molto più alti per i loro lavoratori UAW. General Motors (GM) ha annunciato assegni record di partecipazione agli utili fino a $ 14.500 per 48.000 lavoratori idonei, mentre Ford ha affermato che i suoi 57.000 lavoratori idonei avrebbero ricevuto circa $ 10.208 in bonus, leggermente al di sotto dell’importo dell’anno scorso. Questo netto contrasto mette in luce le difficoltà finanziarie di Stellantis e le sfide che la casa automobilistica dovrà affrontare nel contesto di un mercato difficile e di un calo delle vendite di veicoli.