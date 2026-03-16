Stellantis: nomina importante in Polonia

Adam Kawalec è stato nominato Direttore Veicoli Commerciali per i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Subentra a Jerzy Koziński, andato in pensione dopo molti anni di servizio in azienda. La nomina è entrata in vigore a febbraio 2026. Nel suo nuovo ruolo, Adam riporterà direttamente a Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska.

Advertisement

Adam Kawalec è il nuovo Direttore Veicoli Commerciali di Stellantis Polska

Adam Kawalec opera nel mondo dell’automotive fin dall’avvio del suo percorso professionale. Dopo la laurea in Ingegneria Ambientale ed Energetica conseguita all’Università di Tecnologia della Slesia, a Gliwice, ha costruito una solida esperienza nel settore, trascorrendo 12 anni in concessionaria con responsabilità nella gestione dell’area vendite. Questo lungo periodo gli ha permesso di sviluppare competenze commerciali e una conoscenza approfondita del mercato automobilistico. Nel 2013 ha compiuto un ulteriore passo nella sua carriera entrando nel comparto dell’importazione, inizialmente nel Gruppo PSA e successivamente in Stellantis Polska, consolidando così il proprio profilo manageriale.

Durante il suo incarico come Area Manager per Citroën e successivamente come Sales Manager per Peugeot, ha maturato esperienza sia nella gestione delle concessionarie che nella distribuzione automobilistica dal punto di vista di un importatore. Questa combinazione unica di competenze gli consente di rispondere al meglio alle aspettative del mercato e di collaborare con la rete di vendita autorizzata di Stellantis Polska.

Advertisement

“Mi congratulo con Adam per il suo nuovo incarico. La sua esperienza sia nel settore delle concessionarie che in quello dell’importazione gli permette di comprendere a fondo le esigenze dei nostri clienti e della nostra rete di vendita. Il segmento dei veicoli commerciali è fondamentale per lo sviluppo stabile della struttura di concessionarie di Stellantis Polska. Desidero inoltre ringraziare Jerzy Koziński per i suoi molti anni di impegno e per il contributo dato allo sviluppo delle vendite di veicoli commerciali. La sua esperienza e professionalità hanno lasciato un segno indelebile nella nostra organizzazione”, ha dichiarato Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska.