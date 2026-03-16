Peugeot introduce un nuovo motore a benzina “Turbo 100” per 208 e 2008

Qualunque sia l’alimentazione scelta, elettrica, ibrida oppure tradizionale, il motore resta l’elemento centrale del piacere di guida secondo la visione Peugeot. Per questo il marchio ha sviluppato un nuovo propulsore benzina, denominato Turbo 100, pensato per migliorare in modo concreto reattività, fluidità e rendimento, senza rinunciare a robustezza e affidabilità nel tempo.

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Peugeot ha introdotto per 208 e 2008 un nuovo motore chiamato Turbo 100 che estende il piacere di guida

Questa unità appartiene alla terza generazione di motori della gamma e si distingue per un’importante evoluzione tecnica: circa il 70% dei componenti, in termini di valore, è stato rinnovato. Tra le parti riprogettate figurano la distribuzione a catena, il turbocompressore, l’impianto di iniezione, i pistoni, il monoblocco e altri organi fondamentali del sistema. Il nuovo Turbo 100 debutterà sulla Peugeot 208 nel marzo 2026. In un secondo momento arriverà anche sulla Peugeot 2008, con introduzione prevista a partire da maggio 2026.

Il motore Turbo 100 è un’unità a 3 cilindri da 1.199 cm³ che eroga una potenza massima di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e offre una coppia massima di 205 Nm a partire da 1.750 giri/min. Il nuovo turbocompressore a geometria variabile ottimizza la risposta del motore ai bassi regimi, facilitando la guida in città e i sorpassi, e garantendo un piacere di guida completo in ogni condizione.

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Il controllo dei consumi di carburante e delle emissioni del motore Turbo 100 è garantito da un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), dall’introduzione di un sistema di fasatura delle valvole che riduce l’attrito interno, nonché da nuove teste dei pistoni e da un funzionamento basato sul ciclo Miller con un elevato rapporto di compressione, che migliora l’efficienza termica della combustione.

Per un piacere di guida ancora maggiore, il motore Turbo 100 è dotato di una catena di distribuzione dalla durata superiore. Anche il blocco motore, i pistoni e le fasce elastiche sono nuovi e progettati per contribuire alla robustezza complessiva e a un consumo d’olio controllato.

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Durante la fase di sviluppo, il motore Turbo 100 è stato sottoposto a test di resistenza particolarmente impegnativi in ​​condizioni estreme, con oltre 30.000 ore di funzionamento su banchi prova che riproducevano tutte le situazioni di guida. I prototipi equipaggiati con il Turbo 100 hanno percorso complessivamente oltre 3 milioni di chilometri, con diversi esemplari che hanno superato i 200.000 chilometri: una chiara dimostrazione dell’affidabilità del motore.

Per la massima tranquillità, le Peugeot 208 e 2008 equipaggiate con motore Turbo 100 beneficeranno, come tutti i modelli del marchio del leone, del programma Peugeot Care, che offre una garanzia fino a 8 anni/160.000 km.

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I modelli equipaggiati con il nuovo motore Turbo 100 beneficeranno di un programma di manutenzione ridotto, con un unico tagliando ogni 2 anni/25.000 km (in precedenza ogni 1 anno/20.000 km), oltre a un controllo intermedio annuale.