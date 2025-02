Goodwood Revival celebrerà l’eredità storica di Alfa Romeo

Il Goodwood Revival, che si terrà dal 12 al 14 settembre, offrirà un’opportunità unica di ammirare una straordinaria selezione di vetture che hanno scritto alcune delle pagine più emozionanti della storia dell’Alfa Romeo nel mondo degli sport motoristici, celebrando così il centenario della storica vittoria del marchio nel primo Campionato Mondiale Costruttori. L’evento, che si svolgerà nell’arco del fine settimana, vedrà la partecipazione di una varietà di vetture iconiche, tra cui auto da Gran Premio, auto sportive, vetture da turismo e prototipi.

Dal 12 al 14 settembre si svolgerà il Goodwood Revival che quest’anno celebrerà le vittorie di Alfa Romeo nel motorsport

Molti di questi modelli sono diventati leggendari grazie alle loro prestazioni in alcune delle gare più prestigiose a livello internazionale, come la 24 Ore di Le Mans, la Mille Miglia e la Targa Florio. Tra le attrazioni principali, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino la leggendaria Alfa Romeo 158 “Alfetta”, la prima vettura a vincere il campionato mondiale di Formula 1, insieme ai prototipi Tipo 308C, TZ2 e Tipo 33, ognuno dei quali rappresenta un capitolo significativo della storia della Casa del Biscione, che abbraccia il periodo dal 1925 al 1975.

Questa celebrazione rifletterà il dominio dell’Alfa Romeo nel mondo degli sport motoristici, inclusa la commemorazione del 50° anniversario della vittoria del marchio nel Campionato mondiale sport del 1975. Il Revival ricorderà anche i leggendari piloti che hanno guidato queste macchine, tra cui il quattro volte vincitore del Gran Premio Antonio Ascari; il cinque volte campione del mondo Juan Manuel Fangio; Giuseppe Farina, vincitore di cinque Gran Premi e primo campione del mondo piloti; e anche il pilota più famoso e celebrato dell’Alfa Romeo, il leggendario Tazio Nuvolari.

Più avanti quest’anno, il Festival of Speed ​​celebrerà anche il centenario del Campionato Mondiale Costruttori, con le auto che facevano parte del Campionato Mondiale di F1 prima della sua istituzione e che gareggiavano per l’Alfa Romeo, che scenderanno in pista in un evento che si prevede sarà molto emozionante per tutti gli appassionati della Casa del Biscione, e non solo.