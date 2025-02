Stellantis: a gennaio in Europa vendite giù, -16%

Nel mese di gennaio, il gruppo Stellantis ha registrato un totale di 154.079 immatricolazioni di veicoli nell’Unione Europea, nei Paesi dell’EFTA e nel Regno Unito, segnando una riduzione del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ovvero gennaio 2024. Questo dato evidenzia una flessione significativa nelle vendite di auto rispetto al primo mese dell’anno scorso.

A Gennaio vendite in calo per il gruppo Stellantis in Europa e scende anche la quota di mercato

Parallelamente, la quota di mercato del gruppo Stellantis è diminuita, passando dal 18% al 15,5%, una caduta che sottolinea ulteriormente la difficoltà nel mantenere il livello di performance raggiunto nei mesi precedenti. Questo calo delle immatricolazioni potrebbe essere attribuito a vari fattori, tra cui le sfide legate alla concorrenza, alle dinamiche di mercato o a possibili cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

A gennaio, secondo i dati dell’Associazione dei Costruttori Europei (Acea), in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 995.271 auto, con una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Rispetto a gennaio 2019, mese antecedente alla pandemia, il calo è ancora più marcato, arrivando al 18,8 per cento.

Sigrid de Vries, direttore generale dell’Acea, ha sottolineato che con una quota di mercato delle auto elettriche a batteria pari al 15 per cento, l’Europa ha ancora molto lavoro da fare per superare la stagnazione e raggiungere la quota del 25 per cento richiesta per rispettare le normative sulle emissioni di CO2 per il 2025. Analizzando i principali mercati, la Francia ha registrato una flessione del 6,2 per cento su gennaio 2024 e del 26,1 per cento su gennaio 2019. La Germania è scesa del 2,8 per cento rispetto allo scorso anno e del 21,9 per cento rispetto al 2019, mentre l’Italia ha visto cali del 5,8 per cento e 19,1 per cento, rispettivamente.

Per Stellantis dunque un inizio di anno non certo entusiasmante in Europa. Si spera ovviamente che già dai prossimi mesi la situazione possa iniziare a migliorare. Nel frattempo si attende la nomina del nuovo CEO in sostituzione di Carlos Tavares.