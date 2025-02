Stellantis richiama 27.354 Maserati negli Stati Uniti

Il gruppo Stellantis ha lanciato un richiamo per un totale di 27.354 veicoli Maserati distribuiti negli Stati Uniti, a causa di un problema relativo al corretto funzionamento della telecamera posteriore. In alcuni dei veicoli interessati, l’immagine trasmessa dalla telecamera che dovrebbe mostrare la visuale posteriore non appare come previsto, creando potenziali rischi di incidente. Questo malfunzionamento è stato identificato come legato a un difetto nel software della radio che può impedire la visualizzazione corretta dell’immagine della retrocamera.

Stellantis richiama oltre 27 mila Maserati a causa di un problema relativo al corretto funzionamento della telecamera posteriore

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’ente governativo degli Stati Uniti responsabile della sicurezza stradale, ha confermato che la causa principale del problema è il malfunzionamento del software, che colpisce vari modelli della gamma Maserati. Per risolvere la situazione, Stellantis ha comunicato che l’aggiornamento necessario per correggere il difetto sarà eseguito in modalità wireless, senza la necessità di recarsi in officina.

Il richiamo riguarda diversi modelli di veicoli Maserati, tra cui il SUV Grecale 2023-2024, la sportiva MC20 Cielo 2023-2025, la GranTurismo 2024, la GranCabrio, nonché i modelli Levante, Ghibli, Quattroporte prodotti tra il 2021 e il 2024 e la MC20 dal 2022 al 2025. Stellantis ha sottolineato che i proprietari dei veicoli coinvolti saranno notificati direttamente, e verranno informati della procedura per ricevere l’aggiornamento software necessario.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori dettagli a proposito di questo richiamo che riguarda alcuni modelli della casa automobilistica del Tridente negli Stati Uniti.