Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco quando vedremo le prime immagini

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità per la casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo inizialmente previsto per la primavera del 2025 pare essere stato spostato al prossimo 24 giugno 2025, giorno in cui Alfa Romeo compie 115 anni e che dunque potrebbe essere perfetto per la presentazione dell’attesa seconda generazione del SUV di segmento D che poi arriverà in concessionaria in autunno.

In primavera le prime immagini senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio?

In molti si domandano se anche in questo caso come avvenuto per altri modelli di Stellantis ci sarà la possibilità di vedere immagini in anteprima della nuova Alfa Romeo Stelvio senza più camuffamenti. Questo potrebbe avvenire alcuni mesi prima della presentazione ufficiale. Dunque diciamo tra aprile e maggio. Ma ovviamente per una presentazione completa bisognerà aspettare almeno il prossimo 24 giugno.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia. Sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad utilizzare la piattaforma STLA Large e questo significa che avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale di una decina di cm in lunghezza. La vettura avrà uno stile sportivo e aerodinamico ma a quanto pare sarà ancora più imponente rispetto alla prima generazione per differenziarsi maggiormente dalla nuova Giulia che nello stile sarà più vicina ad un crossover.

Tra le caratteristiche estetiche della nuova Alfa Romeo Stelvio, la targa centrale, lo scudetto chiuso, i fari stretti, la firma luminosa a V al posteriore e un tetto spiovente. La vettura disporrà di varie versioni elettriche tra cui la Quadridoglio con oltre 900 cavalli di potenza e di almeno una termica, molto probabilmente una ibrida plug-in. Maggiori dettagli su questo SUV dovrebbe arrivare già nel corso della prossima primavera quando, come dicevamo poc’anzi, potrebbero emergere le prime immagini senza veli del prototipo.