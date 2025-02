Free2move amplia la flotta di car sharing con 400 nuove Opel Corsa a Berlino, Monaco e Francoforte

Free2move, leader mondiale nei servizi di mobilità, continua la sua espansione strategica in Germania integrando 400 nuovi veicoli Opel Corsa nella sua flotta di car sharing. Questa mossa rafforza l’impegno di Free2move nel fornire soluzioni di mobilità urbana sostenibili, accessibili e convenienti per i clienti in importanti città tedesche come Berlino, Monaco e Francoforte.

Tutti i 400 nuovi veicoli Opel Corsa sono integrati nell’app Free2move

L’aggiunta di Opel Corsa rafforza ulteriormente la flotta di Free2move con l’opzione di veicolo compatto, efficiente e moderno, ideale sia per i pendolari cittadini che per coloro che necessitano di soluzioni di trasporto flessibili e a breve termine. Nota per la sua efficienza nei consumi, le funzionalità avanzate di assistenza alla guida e il design confortevole, Opel Corsa migliora l’esperienza del cliente supportando al contempo le iniziative di mobilità urbana sostenibile di Free2move.

Tutti i 400 nuovi veicoli Opel Corsa sono ora disponibili tramite l’app Free2move, consentendo agli utenti di localizzare, prenotare e sbloccare le auto con facilità. I ​​clienti possono scegliere tra opzioni di noleggio basate su minuti, orari o giornalieri, garantendo la massima flessibilità per diverse esigenze di mobilità. Il record di utilizzo del Long Term Car Sharing (LTCS) mostra un significativo aumento anno su anno, con Berlino che ha registrato un aumento del +56% ad agosto e del +66% a dicembre, rispettivamente durante i periodi estivi e natalizi, mentre Monaco ha registrato un aumento del +29% a novembre. Inoltre, la soddisfazione per il noleggio nelle città in cui è stata aggiunta l’Opel Corsa alla flotta è aumentata dell’11%, sottolineando la sua idoneità per le famiglie e i viaggi più lunghi.

Mentre la mobilità urbana si evolve, Free2move rimane impegnata ad aumentare la propria presenza in Germania e oltre. L’espansione della flotta Opel Corsa supporta la missione aziendale di ridurre la congestione e abbassare le emissioni di carbonio attraverso l’uso condiviso di veicoli. Ciò include l’attenzione di Free2move nell’adattare la propria flotta per soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo una gamma diversificata di modelli, tra cui Opel Astra, Mokka, Crossland, Peugeot 208 e 3008.

” Siamo entusiasti di portare 400 nuove Opel Corsa nella nostra flotta tedesca, offrendo ai clienti ancora più accesso a opzioni di mobilità comode e flessibili “, ha affermato Lotfi Louez, co-CEO di Free2move . ” Questa iniziativa congiunta con Opel ci consente di consegnare veicoli perfettamente adatti alle esigenze dei nostri clienti, migliorando la loro esperienza e aumentando la soddisfazione per i nostri servizi. Nuove espansioni della flotta sono già in corso con l’introduzione di diversi modelli, ampliando così le opzioni di mobilità a disposizione dei clienti “.

“La Opel Corsa è il modello più venduto nel segmento delle piccole auto tedesche. Ciò sottolinea in modo impressionante il suo ruolo importante e ininterrotto nel nostro portafoglio, e include anche il fatto che la Corsa Electric è stata l’auto elettrica Opel più immatricolata lo scorso anno. Non vedo l’ora di supportare Free2move con la nostra Corsa a Berlino, Monaco e Francoforte a tempo debito”, afferma Patrick Dinger, amministratore delegato di Opel Germania.