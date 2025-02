Fiat lancia il nuovo Doblò Panorama in Algeria

Fiat El Djazair annuncia il lancio del nuovo Fiat Doblò Panorama, un versatile veicolo per il tempo libero progettato per soddisfare tutte le esigenze di mobilità delle famiglie algerine. Con questo terzo modello prodotto nello stabilimento di Tafraoui, il marchio FIAT compie un nuovo passo in Algeria, proponendo un veicolo che coniuga il comfort di una berlina con la modularità di un veicolo utilitario. Il nuovo Fiat Doblò Panorama è equipaggiato con un motore a benzina da 1,6 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 marce, che sviluppa 115 CV.

Il nuovo Fiat Doblò Panorama presenta un design audace con i fari ridisegnati e i cerchi da 16” Gloss Black

Il Doblò Panorama presenta un design audace con i fari ridisegnati e i cerchi da 16” Gloss Black. All’interno, presenta un nuovo volante con il logo FIAT, una nuova plancia e nuovi tessuti per i sedili. Offre una capacità del bagagliaio di 775 litri, espandibile fino a 3000 litri ripiegando i sedili posteriori e il sedile del passeggero anteriore, trasformandolo in un vero e proprio veicolo utilitario quando necessario.

Il nuovo Fiat Doblò Panorama è dotato delle più recenti tecnologie di connettività che migliorano l’esperienza di guida, tra cui la radio Fiat Touch da 10″ touchscreen a colori compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. In tema di sicurezza, il nuovo Doblò Panorama è dotato del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) e del sistema antislittamento (ASR). È inoltre dotato di rilevatore di stanchezza e di airbag frontali e laterali.

Il nuovo Fiat Doblò Panorama è disponibile in tre colori: Gelato White, Light Grey e Riviera Blu. A partire dal 19 febbraio 2025, i clienti interessati potranno registrarsi presso qualsiasi concessionario FIAT El Djazair per ordinare il proprio furgone Fiat. Insomma una novità importante per la principale casa automobilistica italiana in Algeria.