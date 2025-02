Alfa Romeo e Noemi nel videoclip di “Se t’innamori muori”

La collaborazione tra Alfa Romeo e Noemi nasce da una comune ricerca di emozioni autentiche, dalla celebrazione delle passioni universali e dal forte legame con l’italianità. Il marchio automobilistico, noto per il suo spirito sportivo e l’eleganza del design Made in Italy, ha trovato nella cantante una voce capace di incarnare questi valori, rendendo questa sinergia ancora più significativa.

Alfa Romeo Junior accompagna Noemi nel video musicale di “Se t’innamori muori”

Durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo, Noemi ha saputo conquistare il pubblico con la sua intensa interpretazione del brano Se t’innamori muori. La canzone racconta il coraggio di lasciarsi andare ai sentimenti, accettando ogni sfumatura dell’amore, anche quelle più complesse e delicate, che possono renderci vulnerabili. Attraverso la sua voce, Noemi trasmette un messaggio potente: solo vivendo appieno le emozioni più profonde si può cogliere la vera essenza della vita, proprio come Alfa Romeo fa con ogni modello, puntando su passione e autenticità.

Alfa Romeo si ritrova pienamente nello stile inconfondibile e nella straordinaria forza espressiva che Noemi trasmette attraverso la sua musica, in particolare con il brano presentato al Festival di Sanremo. Proprio per questa affinità, il marchio ha scelto di affiancare l’artista nel videoclip ufficiale di Se t’innamori muori con la sua nuova compatta sportiva, l’Alfa Romeo Junior.

Nel video, la vettura accompagna simbolicamente il viaggio interiore di Noemi, comparendo all’inizio e alla fine della narrazione come una presenza silenziosa ma significativa. Attraverso questo percorso, l’artista affronta le proprie emozioni più profonde, aprendosi finalmente all’amore senza paura né maschere.

Per Alfa Romeo, le emozioni sono un valore essenziale, in contrasto con le tendenze moderne che puntano su un minimalismo razionale. Il marchio italiano concepisce l’automobile non solo come un mezzo di trasporto, ma come un’estensione dell’anima del guidatore, un’esperienza coinvolgente e quasi romantica.

Il brano presentato da Noemi sul prestigioso palco del Festival di Sanremo farà parte del suo nuovo album intitolato Nostalgia, la cui uscita è prevista per il 28 febbraio 2025. Questo nuovo progetto discografico rappresenta un ulteriore capitolo della carriera della cantautrice, che continua a emozionare il pubblico con la sua voce inconfondibile e la profondità dei suoi testi.

Nel corso dell’anno, Noemi sarà protagonista di un’importante tournée che la porterà a esibirsi nei principali teatri italiani tra novembre e dicembre, offrendo ai fan l’opportunità di vivere dal vivo le emozioni racchiuse nei suoi brani. Il culmine del tour sarà un evento speciale: per la prima volta nella sua carriera, l’artista si esibirà sul prestigioso palco del Palazzo dello Sport di Roma, dove il 20 dicembre 2025 terrà uno spettacolo unico, pensato per celebrare il suo percorso musicale con uno show indimenticabile.