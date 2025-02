Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: ordini al via anche in Spagna

A poche settimane dal suo debutto internazionale al Salone dell’automobile di Bruxelles 2025, la nuova Alfa Romeo Junior ibrida Q4 torna sotto i riflettori: gli ordini sono già aperti presso tutte le concessionarie Alfa Romeo in Spagna e sul sito ufficiale, www.alfaromeo.es.

Con una variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata degli assi motori posteriori, Junior offre ai propri clienti la gamma più ampia del segmento, con libera scelta tra motorizzazioni Full Electric o Hybrid e diversi allestimenti: Junior per la sportività quotidiana, prestazioni estreme con Junior Veloce, oppure trazione integrale per una guida sicura e performante in ogni condizione, soprattutto in caso di scarsa aderenza. Dopotutto, la trazione integrale è un fattore essenziale per un marchio premium come Alfa Romeo e la Q4 ha un modo intelligente di fornirla, utilizzando la tecnologia Power Looping per garantirne il funzionamento anche quando la batteria è scarica.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 adotta un avanzato sistema ibrido da 48 V, combinando un motore turbo da 1,2 litri con 136 CV e due unità elettriche da 21 kW. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e un secondo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore, assicurando la trazione senza connessioni meccaniche tra i due assi.

Questa soluzione permette una distribuzione equilibrata della coppia, ottimizzando le prestazioni in qualsiasi condizione di guida. Il motore posteriore, inoltre, è dotato di un riduttore che amplifica la coppia fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, migliorando la stabilità e garantendo un’aderenza ottimale. Grazie a questa architettura innovativa, la Junior Ibrida Q4 offre un’esperienza di guida dinamica, sicura ed efficiente, combinando la reattività della trazione integrale con l’efficienza del sistema ibrido.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 combina prestazioni elevate e sicurezza, offrendo un’esperienza di guida stabile e confortevole su qualsiasi terreno. Grazie alla trazione integrale e alla progettazione avanzata, è perfetta per affrontare strade urbane, percorsi più impegnativi e condizioni climatiche avverse. Pensata per una clientela dinamica, soddisfa le esigenze di chi pratica sport all’aperto e di chi cerca massima versatilità per la guida quotidiana e professionale, rivelandosi ideale anche per flotte aziendali.

Il selettore DNA Alfa Romeo permette di personalizzare la risposta del veicolo in base alle condizioni di guida: “Dynamic” esalta le prestazioni sportive, “Natural” garantisce equilibrio per l’uso quotidiano, “Q4” assicura trazione ottimale su fondi scivolosi e “Advanced Efficiency” massimizza il risparmio energetico. Inoltre, le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink migliorano comfort e stabilità, garantendo un’aderenza eccellente su ogni tipo di strada.

Questo sistema di sospensioni avanzato garantisce una maggiore capacità di assorbimento delle irregolarità del terreno, garantendo un comfort superiore per tutti gli occupanti e un’eccellente manovrabilità. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alle condizioni di aderenza e di inclinazione della strada, garantendo che la trazione integrale sia sempre disponibile grazie alla tecnologia Power Looping, così l’auto mantiene la trazione integrale anche quando la batteria è scarica.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si distingue per un design ricercato e dettagli esclusivi. Il badge “Leggenda” reinterpretato, i fari Full LED e i cerchi in lega “Petali” da 18″ conferiscono alla vettura un carattere unico. Gli interni uniscono eleganza e tecnologia, con un volante in pelle, sedili riscaldati Spiga in vinile e tessuto, regolabili elettricamente per il conducente e manualmente a 6 vie per il passeggero. Il sistema di infotainment da 10,25″ con navigatore, l’impianto audio a 6 altoparlanti e i pedali e battitacco in alluminio completano l’esperienza premium.

L’illuminazione interna a 8 colori esalta le bocchette di aerazione, il tunnel centrale e l’iconico Telescopio, creando un’atmosfera raffinata. Tra le dotazioni di serie spiccano la guida autonoma di Livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico vivavoce e il sistema di accesso senza chiave con tecnologia di prossimità.