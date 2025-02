Nuova Alfa Romeo Giulia: migliorerà la qualità, aumenterano le dimensioni e la gamma di motori sarà variegata

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle auto più attese tra quelle che il gruppo Stellantis ha intenzione di lanciare nel prossimo biennio. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2026. Se non ci saranno ritardi la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel corso della primavera del prossimo anno, dunque circa 6 mesi dopo il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio.

Ecco tutto quello che dovrebbe cambiare con la nuova Alfa Romeo Giulia

Della nuova Alfa Romeo Giulia vi abbiamo già detto che cambierà radicalmente design avvicinandosi nello stile ad un crossover ma rimanendo comunque pur sempre una berlina. Questo per differenziarsi dalla nuova Stelvio che avrà dimensioni simili ma sarà decisamente più SUV. Ma questa non sarà l’unica differenza rispetto al modello attuale. Anche le dimensioni dovrebbero leggermente aumentare per via della nuova piattaforma STLA Large. Inoltre la casa automobilistica del Biscione cercherà di migliorare notevolmente la qualità del modello per renderlo perfettamente in linea con la concorrenza agguerrita di case automobilistiche tedesche, inglesi e anche giapponesi.

Altra caratteristica della nuova Alfa Romeo Giulia è che si tratterà di una vettura dalla gamma di motori piuttosto variegata. Ce ne sarà per tutti i gusti con una versione base con circa 300 cavalli fino ad arrivare alla top di gamma Quadrifoglio con circa 1000 cavalli. Come ha anticipato il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ci sarà anche spazio per qualche versione termica. Pare certa la presenza di una ibrida plug-in ma non escludiamo che in cantiere vi sia qualche altra sorpresa.

Per il resto di certo ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi mano mano che ci avvicineremo al suo debutto con la presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio che finirà di certo per fornici preziosi indizi su quello che sarà lo stile della nuova alfa Romeo Giulia e anche delle sue caratteristiche esterne ed interne.