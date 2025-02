Stellantis conferma il suo impegno nei suoi stabilimenti in Polonia

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Europa estesa, ha effettuato una visita di due giorni alle filiali polacche di Stellantis, durante la quale ha sottolineato il loro importante ruolo nella struttura del gruppo come produttori chiave della gamma di autovetture e furgoni dell’azienda dotati di propulsori innovativi, tra cui elettrici (BEV) e a idrogeno. Ha inoltre sottolineato la loro importanza nella struttura di vendita che offre un’ampia gamma di prodotti e servizi Stellantis.

Visita agli stabilimenti di automobili a Tychy e ai grandi veicoli per le consegne a Gliwice da parte di Jean-Philippe Imparato

Il polo automobilistico polacco di Stellantis è costituito da quattro stabilimenti di produzione situati a Gliwice, Tychy e Skoczów, nonché dallo SWX Software Centre di Gliwice, specializzato nello sviluppo di architetture elettroniche ed elettriche per i veicoli definiti dal software (SDV) di Stellantis. In questo modo, Stellantis Polska è in linea con gli obiettivi fondamentali del piano strategico di Stellantis, che si concentra sulla completa elettrificazione della gamma di modelli, diventando leader nel segmento globale dei veicoli commerciali e sviluppando soluzioni di mobilità intelligenti basate sul software.

Negli ultimi anni gli stabilimenti polacchi hanno portato a termine numerosi progetti di investimento per un valore complessivo superiore a 800 milioni di euro, volti all’implementazione di sistemi di produzione all’avanguardia e tecnologie del futuro.

Il piano delle visite includeva una serie di incontri con i principali stakeholder di Stellantis: dipendenti, concessionari e partner sindacali, nonché visite alle fabbriche di veicoli di Gliwice e Tychy, durante le quali sono stati discussi aspetti importanti delle attività di Stellantis in Polonia, compresi gli obiettivi per i prossimi anni. Il portafoglio di produzione di Stellantis in Polonia comprende sia autovetture che grandi veicoli commerciali con vari sistemi di propulsione, tra cui opzioni completamente elettriche, celle a combustibile a idrogeno e ibridi.

Lo stabilimento di Gliwice, parte della business unit Pro One di Stellantis, produce modelli per cinque marchi, tra cui Citroën Jumper a zero emissioni, Fiat Ducato, Opel/Vauxhall Movano e Peugeot Boxer, supportando l’offensiva di successo dell’azienda nel mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis è leader in Europa. A sua volta, lo stabilimento di Tychy ha avviato, nel 2023 e nel 2024, la produzione della Jeep Avenger, della Fiat 600 e dell’Alfa Romeo Junior, disponibili con trazione a combustione interna, ibrida e completamente elettrica, il che è di fondamentale importanza nel contesto della dinamica trasformazione energetica dell’industria automobilistica verso emissioni zero.

Il Direttore operativo ha inoltre preso conoscenza dei progetti di trasformazione energetica “green” degli impianti, tra cui gli impianti fotovoltaici e l’ottenimento di energia da altre fonti ecologiche.

“I nostri stabilimenti polacchi producono modelli chiave per la strategia multi-energia di Stellantis. Il portafoglio di produzione polacca di Stellantis comprende vari tipi di sistemi di propulsione: da quelli tradizionali a quelli a basse e zero emissioni, offrendo un’ampia scelta sia ai nostri clienti privati ​​che aziendali. Svolgono inoltre un ruolo importante nel nostro percorso verso una mobilità sostenibile. “Sono convinto che il team polacco altamente impegnato continuerà a contribuire allo sviluppo di Stellantis”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis per la regione Europa estesa.

Un aspetto importante della visita di Jean-Philippe Imparato in Polonia è stato l’incontro con i rappresentanti della Stellantis Dealers Association, che ha avuto luogo presso lo stabilimento di Tychy. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di presentare le priorità per il 2025 nell’ambito della vendita e dei servizi post-vendita in un mercato particolarmente esigente e in fase di trasformazione verso l’elettromobilità.

Imparato ha presentato gli obiettivi organizzativi da raggiungere nel 2025, focalizzandosi sulla semplificazione e razionalizzazione dei processi per supportare costantemente la rete di concessionari negli ambiti commerciale, finanziario e ITC. Gli obiettivi di vendita includono l’aumento della quota di mercato di Stellantis in Polonia, in linea con le normative europee. La loro implementazione sarà supportata dal continuo sviluppo e ampliamento dell’offerta Stellantis, garantendo una flessibilità senza pari e un’ampia scelta di modelli eccellenti.

“Apprezzo l’efficace e onesta discussione con i rappresentanti della Stellantis Dealer Association in Polonia e il loro impegno per il nostro futuro comune. “Sono convinto che la nostra conoscenza e il nostro impegno reciproco consentiranno sia a Stellantis sia alla sua rete di concessionari di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis per la regione Europa estesa. “La rete di distribuzione Stellantis è fondamentale per la nostra attività. Insieme siamo più forti e solo mantenendo una cooperazione aperta in un clima di fiducia reciproca possiamo superare le sfide e avere successo in questa trasformazione senza precedenti dell’industria automobilistica”.

Agnieszka Mojsiuk, presidente della Stellantis Dealer Association in Polonia, ha affermato: “L’incontro di oggi è stato molto costruttivo e aperto, abbiamo sentito il supporto per le esigenze della nostra rete. Jean-Philippe Imparato e io abbiamo convenuto che aumentare la quota di mercato dei nostri marchi è una priorità assoluta. Insieme abbiamo iniziato a sviluppare azioni volte ad aumentare significativamente le vendite. Abbiamo deciso di mantenere un contatto operativo costante per monitorare costantemente l’attuazione dei nostri piani e rimuovere eventuali ostacoli. Siamo convinti che questo ci consentirà di sfruttare il potenziale della moderna gamma di modelli Stellantis. Insieme possiamo raggiungere una crescita delle vendite e una rete di concessionari più solida, garantendo la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri dipendenti. Grazie per la discussione efficace e onesta e per l’impegno verso il nostro futuro comune”.