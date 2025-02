Leapmotor, prosegue l’espansione: è l’ora del debutto nel mercato britannico

Leapmotor International ha ufficialmente debuttato nel mercato britannico con i due nuovi veicoli elettrici destinati con tutta probabilità a lasciare il segno nel Vecchio Continente: la compatta city car T03 e il versatile SUV C10.

Entrambi i modelli si distinguono per un eccellente rapporto qualità-prezzo grazie alle tecnologie all’avanguardia e a un posizionamento strategico nel mercato europeo. Questo ingresso nel Regno Unito rappresenta un passo cruciale per il brand cinese, reso possibile grazie a una solida partnership con il colosso automobilistico Stellantis.

La collaborazione tra Leapmotor e Stellantis è arrivata ormai molti mesi fa come una joint venture con una quota di partecipazione 51:49 a favore del gruppo europeo, che avrà un ruolo chiave nella gestione dell’espansione internazionale. Questa alleanza non solo permette a Leapmotor di sfruttare l’ampia esperienza e la rete globale di Stellantis, ma offre anche a Stellantis l’accesso a tecnologie elettriche del produttore cinese di auto elettriche, in continua crescita.

Attualmente, Leapmotor può contare su 44 punti vendita nel Regno Unito, grazie alla vasta rete di concessionari Stellantis, garantendo così ai clienti un servizio post-vendita affidabile, fondamentale per la crescita e la credibilità di un nuovo marchio nel mercato europeo.

I piani futuri di Leapmotor sono ambiziosi. L’azienda ha annunciato l’introduzione di un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre anni, ampliando il proprio portafoglio e puntando a soddisfare un pubblico sempre più vasto. Questa strategia si inserisce perfettamente nel quadro del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira ad accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile e accessibile.

Il debutto britannico di Leapmotor, con il sostegno di Stellantis, rappresenta un momento chiave per il settore delle auto elettriche a prezzi competitivi. Con un’agenda ben definita per il futuro e un portafoglio in continua espansione, Leapmotor si prepara a diventare un protagonista sempre più rilevante nel mercato delle auto elettriche.