Leasys ha annunciato il prezzo di un’emissione di obbligazioni senior per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro

Il 10 febbraio 2025, Leasys ha annunciato con successo il prezzo di un’emissione di obbligazioni senior non garantite per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. I titoli di debito emessi avranno una scadenza fissata per l’agosto 2027 e un tasso di interesse a livello fisso pari al 2,875%.

Questa emissione rappresenta la sesta operazione obbligazionaria nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 8 miliardi di euro, che Leasys ha attivato per finanziare le sue iniziative di sviluppo. L’offerta ha suscitato un notevole interesse da parte del mercato finanziario, attirando oltre 140 investitori e generando una domanda complessiva che ha superato i 2 miliardi di euro, evidenziando così un’alta fiducia nei confronti delle strategie finanziarie e di crescita dell’azienda.

Leasys, uno dei principali attori europei nel settore del noleggio a lungo termine e della gestione delle flotte, è di proprietà del gruppo Stellantis. La compagnia è attiva in numerosi Paesi europei, dove offre una vasta gamma di soluzioni di mobilità innovative, inclusi leasing operativo, noleggio in abbonamento e car sharing. Le soluzioni proposte si rivolgono tanto ai privati quanto alle imprese, puntando a fornire servizi di trasporto flessibili ed ecologici.

L’emissione obbligazionaria di Leasys nel 2025 ha avuto un ruolo cruciale nel rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo, fornendo risorse per potenziare lo sviluppo e promuovere investimenti in nuove tecnologie e soluzioni di mobilità avanzate. La qualità elevata del portafoglio di investimenti sottostante dimostra la stabilità finanziaria dell’azienda, contribuendo a consolidare la sua posizione di leadership e la sua attrattiva nel mercato dei capitali.