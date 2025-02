Stellantis brevetta un nuovo sistema di drenaggio del fluido per trasmissioni automatiche

Stellantis ha brevettato una nuova tecnologia che migliora il drenaggio e la sostituzione del lubrificante per trasmissioni automatiche presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), ovvero l’ufficio bevetti statunitense. Il brevetto, rilasciato ufficialmente già lo scorso 28 gennaio 2025, è relativo a un nuovo sistema che utilizza una pompa dell’olio ausiliaria alimentata elettricamente per migliorare il drenaggio che tradizionalmente si basa sulla gravità. In questo modo viene garantita una procedura di drenaggio più accurata e si elimina la necessità di far funzionare il motore durante le attività di manutenzione.

Il nuovo sistema proposto da Stellantis viene incorporato alla trasmissione automatica. Quest’ultima prevede un convertitore di coppia, il cambio e un sistema di controllo elettroidraulico. Un modulo di controllo della trasmissione gestisce i cambi di marcia indirizzando il fluido di trasmissione per migliorare l’innesto o il disinnesto delle frizioni. È noto che il fluido della trasmissione svolge un ruolo fondamentale nella lubrificazione dei componenti interni e nel mantenimento della corretta pressione idraulica. Il sistema di trasmissione include sia una pompa dell’olio azionata meccanicamente, sia una pompa dell’olio ausiliaria alimentata da un motore elettrico dedicato. Questa pompa ausiliaria consente la circolazione del fluido anche quando il motore è spento, offrendo una maggiore flessibilità durante le necessarie operazioni di manutenzione.

Immagine delbrevetto per la sostituzione del fluido di trasmissione con pompa interna

Il nuovo brevetto di Stellantis prevede diversi passaggi chiave

Il brevetto depositato da Stellantis presso lo United States Patent and Trademark Office prevede che vengano rispettati alcuni passaggi fondamentali durante le attività di manutenzione. Innanzitutto, un tecnico di assistenza utilizza un hardware di assistenza dedicato per abilitare un servizio di sostituzione o lavaggio dell’olio. Dopodiché viene rimosso il tappo di scarico lasciando libero il foro di scarico. Il modulo di controllo della trasmissione comanda quindi la pompa dell’olio ausiliaria per attivarsi, far circolare ed espellere il fluido della trasmissione da sostituire attraverso il foro di scarico. Il sistema determina quando il fluido è stato sufficientemente drenato utilizzando più metodi di valutazione, tra cui:

Monitoraggio di un solenoide idraulico che rileva le variazioni del flusso del fluido;

Monitoraggio del tempo di funzionamento della pompa rispetto a una soglia di tempo preimpostata;

Misurazione del volume del fluido drenato;

Osservazione delle variazioni del carico della pompa man mano che si riduce il fluido aumenta l’efficienza;

Verifica da parte del tecnico della minima fuoriuscita di fluido dal foro di scarico.

Una volta che viene completato lo svuotamento, la pompa ausiliaria viene disattivata, garantendo un processo di sostituzione del fluido ottimizzato ed efficiente.

Secondo Stellantis tale tecnologia, brevettata di recente, permette di mettere a punto diversi vantaggi. Fra i vantaggi principali c’è sicuramente il fatto che questa nuova metodologia permette una sostituzione del fluido di trasmissione più completa, se paragonata ai tradizionali metodi basati soltanto sulla gravità. Allo stesso tempo si eliminano attivamente eventuali detriti riducendo i rischi di contaminazione, migliorando pure la sicurezza visto che l’esecuzione del processo non prevede l’accensione del motore. Aumenta poi l’efficienza riducendo i tempi di manodopera e la dipendenza da apparecchiature esterne, quindi può essere adattato anche ad altri sistemi idraulici, oltre che appunto alle sole trasmissioni automatiche.

Con questo nuovo brevetto, Stellantis rafforza il suo impegno per l’innovazione anche nella manutenzione dei propri veicoli, offrendo un approccio non intrusivo e altamente efficiente alla manutenzione delle trasmissioni automatiche. Questo progresso ottimizza le prestazioni del veicolo semplificando al contempo le procedure di manutenzione.