Stellantis continua a ringiovanire la sua forza lavoro in Francia

Stellantis sta intensificando il suo impegno per rafforzare e ringiovanire la sua forza lavoro in Francia, puntando su un reclutamento mirato di talenti a tutti i livelli e in una vasta gamma di settori. Con l’obiettivo di aggiornare e diversificare il suo team, l’azienda prevede di integrare, nel prossimo futuro, sia giovani neolaureati che professionisti con esperienza consolidata.

In Francia Stellantis sta portando avanti un piano di assunzioni che include circa un centinaio di nuovi ingegneri a tempo indeterminato

Dopo aver completato una prima fase di assunzioni, che ha visto l’ingresso di 210 persone nei suoi impianti in Francia, Stellantis sta portando avanti un piano di assunzioni che include circa un centinaio di nuovi ingegneri a tempo indeterminato. Questi professionisti si uniranno ai team di ricerca e sviluppo (R&S) dell’azienda, che operano nei centri tecnologici situati in diverse città francesi, tra cui Vélizy, Poissy, Carrières e Sochaux-Belchamp.

Un numero significativo di questi nuovi ingegneri, circa quaranta, proviene da un percorso di alternanza scuola-lavoro, avendo completato i loro studi in aziende francesi. L’anno scorso, Stellantis ha accolto oltre mille giovani studenti nel programma di alternanza studio-lavoro, confermando così la sua volontà di investire nella formazione e nell’integrazione professionale dei giovani.

Per i prossimi mesi, il gruppo Stellantis ha in programma di ampliare ulteriormente la sua forza lavoro con l’ingresso di laureati freschi e professionisti esperti, mirati a potenziare specifiche funzioni strategiche all’interno del gruppo. I principali settori in cui l’azienda guidata attualmente dal presidente John Elkann sta cercando nuovi talenti includono l’elettricità, l’elettrificazione dei veicoli, la sicurezza operativa e la meccatronica.