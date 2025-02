Stellantis vende il sito Mopar di Marysville

Stellantis ha completato la vendita del suo Mopar Distribution Center situato a Marysville, Michigan, come parte di un più ampio processo di consolidamento delle sue operazioni. La struttura, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle attività di Mopar e nella produzione storica dei motori Chrysler, continuerà a operare grazie a un accordo di leaseback, rimanendo attiva fino alla realizzazione di un nuovo hub centralizzato.

Stellantis ha completato la vendita del suo Mopa Center a Marysville

Frank Matyok, responsabile della sicurezza, della produzione e delle comunicazioni aziendali di Stellantis, ha spiegato che questa azione è coerente con l’accordo di contrattazione collettiva con il sindacato United Auto Workers (UAW) del 2023. “La vendita del centro Mopar di Marysville, avvenuta a gennaio con un accordo di leaseback, è parte della strategia di consolidamento delineata nell’accordo del 2023 con l’UAW. Grazie a questa operazione, le attività e l’occupazione per circa 240 dipendenti rappresentati dall’UAW continueranno senza interruzioni, fino al completamento del nuovo stabilimento,” ha dichiarato Matyok.

Stellantis non ha divulgato i termini finanziari della transazione, ma ha ribadito il suo impegno a mantenere i lavoratori impiegati durante la transizione. Questa vendita segue una mossa simile con il sito Mopar di Stellantis a Center Line, Michigan, dove è stato anche stipulato un accordo di leaseback, consentendo a 500 lavoratori UAW di rimanere in loco.

Stellantis è attualmente impegnata in trattative per la costruzione di un Mopar Mega Hub all’avanguardia nel Michigan. “Mentre sono in corso le trattative per un Mopar Mega Hub nel Michigan, il sito futuro sarà all’avanguardia con nuove tecnologie e innovazioni, un ambiente di lavoro molto sicuro e moderno per i nostri dipendenti che sarà operativamente carbon net zero, in linea con i nostri obiettivi Dare Forward per offrire operazioni più pulite e più rispettose dell’ambiente”, ha affermato l’azienda.

Attualmente, Stellantis sta valutando la proprietà di fronte all’impianto di motori Ford Romeo inattivo a Romeo, Michigan, come potenziale sito per il nuovo Mopar Michigan Mega Hub. Questo progetto fa parte di un investimento da 30 milioni di dollari mirato a consolidare i vecchi centri di distribuzione nell’area di Detroit. Il sito di 230 acri era in precedenza un campo da golf e un terreno agricolo.

Il sito Mopar di Marysville ha un’importanza storica significativa, in quanto in passato ha svolto un ruolo fondamentale come centro per la divisione Marine/Industrial di Chrysler ed è stato il luogo di produzione del celebre motore 426 HEMI V8. Sebbene sia in corso la transizione verso una nuova struttura centralizzata, Stellantis ha garantito che non ci saranno interruzioni immediate per i dipendenti, assicurando la continuità delle operazioni. Stellantis ha promesso di fornire ulteriori informazioni man mano che i piani per il consolidamento del suo centro di distribuzione proseguono e si sviluppano.