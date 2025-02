Stellantis vuole aumentare le vendite del 30% nel 2025 in Corea

Stellantis Korea si impegnerà al massimo per aumentare le vendite dei suoi veicoli fino al 30% entro il 2025, puntando sul rafforzamento dell’identità dei suoi due marchi principali, Jeep e Peugeot. Lo ha dichiarato il CEO Bang Sil durante una conferenza stampa tenutasi martedì a Seul. La filiale coreana del quarto gruppo automobilistico mondiale sta attraversando una fase di difficoltà. Secondo i dati della Korea Automobile Importers & Distributors Association, nel 2024 le vendite di nuovi modelli Jeep hanno raggiunto solo 2.628 unità, segnando un calo significativo del 41,8% rispetto all’anno precedente.

Dopo un 2024 non particolarmente felice Stellantis Korea ha intenzione di aumentare le sue vendite del 30%

Bang ha assunto la guida dell’azienda nel febbraio 2024, promettendo di dare priorità alla riconquista della fiducia dei clienti attraverso una “politica di prezzi coerente” e una maggiore visibilità dei marchi. “Stellantis Korea è stata probabilmente la più colpita dalla crisi dei veicoli elettrici lo scorso anno, poiché le vendite del nostro Avenger EV strategico sono state ben al di sotto delle aspettative”, ha spiegato Bang.

Lanciato nell’agosto 2024 con grandi aspettative, il SUV elettrico compatto ha rapidamente perso terreno a causa della crescente diffidenza nei confronti delle auto elettriche, scatenata da numerosi incendi segnalati su veicoli elettrici di altre case automobilistiche.

“Ma abbiamo in programma di aumentare il volume delle nostre vendite di circa il 25-30 percento quest’anno rispetto all’anno precedente”, ha affermato. “L’anno scorso, ci siamo concentrati sul recupero della fiducia dei clienti, ma quest’anno, Stellantis Korea presterà maggiore attenzione a rilanciare le nostre vendite di auto”.

Anche le vendite di Peugeot sono bloccate nel paese. L’anno scorso in Corea sono stati venduti 947 veicoli Peugeot, il minimo dal 2005. Il marchio ha vissuto il suo periodo di massimo splendore nel 2015 con vendite annuali di circa 7.000 veicoli. A partire dal 2019, tuttavia, ha subito un graduale calo delle vendite a causa dell’inasprimento della rivalità nel mercato nazionale dei veicoli importati.

Ma il responsabile di Stellantis Korea ha espresso la sua fiducia nell’incremento delle vendite per entrambi i marchi, concentrandosi in particolar modo sui loro due modelli di punta: Jeep Wrangler e Peugeot 408. “Le due formazioni sono i nostri modelli di punta e continueremo a concentrarci strategicamente sul rafforzamento della loro identità e delle vendite quest’anno”, ha affermato.

Il capo di Stellantis Korea si è anche impegnato a fare del suo meglio per ridurre al minimo gli shock sui tassi di cambio. “I prezzi dei nostri veicoli sono vulnerabili alle fluttuazioni del tasso di cambio e (quando il won coreano si deprezza rispetto al dollaro statunitense o all’euro) siamo sotto pressione (dalla nostra sede centrale) per aumentare i prezzi dei nostri veicoli”, ha affermato. Ma il responsabile della casa automobilistica ha affermato che farà del suo meglio per difendersi da tali pressioni, in modo che i clienti affrontino meno oneri finanziari quando acquistano i suoi veicoli.

Jeep lancerà il primo modello in edizione speciale di quest’anno, la Wrangler ’41 Edition, a febbraio. Il marchio prevede anche di lanciare il suo nuovo pick-up Gladiator ad aprile. Peugeot spera di ottenere una ripresa importante con i lanci pianificati del suo 308 mild hybrid EV ad aprile. Per quanto riguarda la crescente concorrenza nel mercato nazionale dei pick-up, Bang ha affermato che questa sarà un’opportunità.