Nuova Alfa Romeo Stelvio: il motore della versione ibrida avrà oltre 300 cavalli

Nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto entro la fine del 2025. La seconda generazione del SUV del Biscione apporterà modifiche notevoli all’attuale versione. Innanzi tutto la piattaforma sarà la STLA Large e questo comporterà un aumento delle dimensioni per il modello della casa milanese. Poi la quasi totalità della gamma del SUV sarà composta da motori elettrici compresa la versione top di gamma Quadrifoglio che avrà oltre 900 cavalli.

Ecco quale potrebbe essere il motore della versione ibrida della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni render recenti, avrà inoltre almeno una versione termica che quasi sicuramente sarà ibrida. Ciò è stato confermato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Santo Ficili, che però non ha specificato di quale motore esattamente si tratterà.

Al momento si fanno varie ipotesi ma negli ultimi giorni una di queste sembra prendere maggiormente consistenza. Si tratta della voce secondo cui il motore scelto per questa attesa versione di Stelvio, che probabilmente sarà anche la più venduta al mondo, potrebbe utilizzare il motore GME T4 che ha debuttato nel 2020 nella Maserati Ghibli.

Si tratta di un motore di 2,0 litri da 4 cilindri in grado di sviluppare una potenza di 333 cavalli grazie anche alla presenza di un piccolo motore elettrico da 48 volt. Questo motore trova spazio ma in una versione a potenza ridotta da 300 cavalli nella gamma del SUV Maserati Grecale.

Il Global Medium Engine (GME), che forse ritroveremo nella nuova Alfa Romeo Stelvio, è stato progettato dalla divisione motori di Alfa Romeo nel 2016, anno in cui è stata introdotta la Giulia. Realizzato nello stabilimento di Termoli, è stato sviluppato per equipaggiare sia la berlina che il SUV.

Da questo motore ha avuto origine la serie denominata Hurricane, utilizzata nei veicoli di FCA USA, tra cui Jeep, Chrysler e Dodge. Il primo GME T4 è stato installato sulla Giulia Q4 con una potenza di 276 cavalli, seguito da varianti da 200 e 250 cavalli. Maserati ha poi introdotto ulteriori evoluzioni, portando la potenza a 300 e 330 cavalli, con significative differenze rispetto al modello iniziale del 2016.

Ovviamente al momento si tratta di una semplice voce tutta da confermare e non possiamo escludere che sia un altro il motore scelto per questa versione della nuova Alfa Romeo Stelvio che comunque sappiamo già arriverà in un secondo momento nella gamma del SUV. Ricordiamo che il modello sarà prodotto a Cassino e che al momento non è stata ancora annunciata una data esatta di debutto. Si parla dell’autunno del 2025 con la commercializzazione che potrebbe partire dal 2026 ma anche in questo caso al momento solo voci di corridoio.