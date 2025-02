La Ferrari F8 Spider che cammina…sui cerchi | Video

Una splendida Ferrari F8 Spider è stata ferita durante una passeggiata stradale, dall’altro lato dell’Oceano, in America. Le condizioni in cui versa il mezzo lasciano pensare a una perdita di controllo, con testacoda, viste le condizioni delle ruote. In alcuni fotogrammi si vede la sportiva emiliana mentre cammina…praticamente sui cerchi. Per fortuna non ci sono stati feriti ed è la cosa che maggiormente ci interessa, anche se vedere un’opera d’arte del “cavallino rampante” ridotta in questo modo fa male ad ogni appassionato d’auto, specie se cresciuto col mito delle “rosse” nel cuore.

Non è la prima volta che ci imbattiamo in una simile tortura psicologica, che si ripete ad ogni crash del genere, senza ridursi di intensità. Protagonista della disavventura di cui ci stiamo occupando oggi è stata, come dicevamo, una Ferrari F8 Spider, di colore bianco, con striscia longitudinale rossa. Non sappiamo in quale città del mondo sia maturato il crash, ma poco importa. Ciò che conta è che nessuno si sia fatto male. Restano i danni al veicolo, ma questi potranno essere riparati, anche se la fattura avrà un importo faraonico, almeno in relazione agli standard economici dei comuni mortali.

Oggi la Ferrari F8 Spider ha lasciato il suo posto, nel listino della casa di Maranello, alla 296 GTS, ma non ha perso un grammo del suo fascino. Anzi, il fatto che sia spinta da un motore V8 al posto del V6 ibrido della discendente gioca a suo favore. L’estetica non paga dazio, a riprova della modernità del suo progetto grafico, che deriva da quello, sublime, della 458 Italia e dalla sua versione scoperta.

Conversione open-top della F8 Tributo, la Ferrari F8 Spider regala le sue sofisticazioni e l’eccellenza della sua tela emotiva e dinamica a cielo aperto, allargando la gamma di fruizione del mezzo. Bastano 14 secondi per passare dalla configurazione chiusa a quella scoperta, grazie all’efficiente capote retrattile. Alle spalle dell’abitacolo, pulsa con energia vulcanica un motore V8 biturbo da 3.9 litri, con tecnologie da Formula 1, che eroga 720 cavalli di potenza massima. Quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e per raggiungere una punta velocistica di oltre 340 km/h.

Ogni azione sul pedale del gas è accompagnata da una spinta vigorosa e da sonorità meccaniche da sogno, anche se i livelli raggiunti sul piano delle melodie dalla 458 aspirata restano lontani. Purtroppo un esemplare della specie è stato danneggiato in un incidente. I fotogrammi del video si riferiscono proprio a questa Ferrari F8 Spider bianca, con striscia longitudinale rossa, che dovrà passare ora parecchio tempo in officina per ritornare ai fasti iniziali, ma con un’anima per sempre ferita. A voi le immagini, non adatte ai deboli di cuore.