Fiat 500e: nuova batteria in arrivo per ridurre i prezzi

Come sappiamo nei prossimi anni è previsto l’arrivo di una nuova versione di Fiat 500e con una nuova batteria che permetterà di ridurre i costi rispetto al modello attuale. La city car elettrica della principale casa automobilistica italiana subirà un importante aggiornamento tecnico, che vedrà un focus particolare su un’innovativa batteria.

Presto una nuova batteria per ridurre i costi di Fiat 500e e incrementare le sue vendite

Il principale intervento riguarderà infatti una nuova batteria di tipo LFP (Lithium Iron Phosphate), progettata per garantire prestazioni superiori rispetto alla versione precedente. Questa batteria sarà prodotta grazie alla collaborazione tra Stellantis e CATL, una joint venture che ha come obiettivo quello di potenziare le capacità produttive e tecnologiche nel settore delle batterie.

Per sostenere questo sviluppo, verrà effettuato un investimento significativo di 100 milioni di euro. L’aggiornamento mira a migliorare l’autonomia della Fiat 500e, con l’intento di renderla ancora più competitiva sul mercato, sia in termini di performance che di prezzo. In questo modo, Fiat punta a consolidare il successo del modello, soddisfacendo le crescenti esigenze di efficienza energetica e convenienza dei consumatori nel settore delle auto elettriche.

Ovviamente ci vorrà un po’ prima di vedere sul mercato questa nuova versione di Fiat 500e. Non è ancora chiaro quando esattamente arriverà ma di certo non prima della nuova Fiat 500 ibrida la cui produzione è stata fissata per novembre del 2025 presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

Come dicevamo poc’anzi al momento non si sa ancora quando vedremo questa nuova versione della city car elettrica. Qualcuno parla del 2026 altri addirittura ipotizzano il 2027 ma la verità è che al momento nessuno sa quelle che sono le reali intenzioni della casa automobilistica torinese. Molto probabilmente nel corso dei prossimi mesi avremo in proposito le idee più chiare.