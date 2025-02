Alfa Romeo: concessionario di Singapore chiude dopo 22 mesi, ha venduto solo 20 auto

Capella Auto, l’agente di automobili Alfa Romeo e Jeep a Singapore, chiuderà la sua attività entro giugno e venderà le rimanenti scorte di automobili nei prossimi mesi. In un’intervista rilasciata il 23 gennaio, Tracy Teo, direttore marketing di Capella Auto, ha affermato che l’azienda continuerà a offrire servizi di manutenzione, riparazione e garanzia ai clienti esistenti fino alla metà del 2025. Negli ultimi tre anni, entrambi i marchi hanno venduto meno di 25 unità all’anno.

Capella Auto chiude i battenti a Singapore dopo aver venduto appena 20 Alfa Romeo nel 2024

Nel dicembre 2024, Capella Auto ha trasferito gli showroom dei due marchi da 1 Chang Charn Road a Bukit Merah a 30 Leng Kee Road, dove si trovano le officine di manutenzione. Interrogato sul futuro della distribuzione dei due marchi, il portavoce di Stellantis Justin Scott ha detto: “Il nostro modello di business non è cambiato. Vi informeremo se ci saranno sviluppi”.

Capella Auto distribuisce solo Alfa Romeo e Jeep. La società fa parte di Komoco Group, un concessionario multi-franchising che distribuisce marchi come Hyundai, Maserati e Ferrari. Precedentemente chiamata Chrysler Jeep Automotive Singapore, la società rappresenta Jeep dal 1996. La distribuzione Alfa Romeo è iniziata il 1° aprile 2023, dopo che il precedente agente di 18 anni, EuroAutomobile, ha chiuso il suo showroom nel 2022 .

Teo ha affermato che la decisione di abbandonare i due marchi è stata presa dopo aver valutato come si inseriscono nella strategia aziendale complessiva di Komoco. A spingere per la chiusura è stata anche la forte concorrenza dei marchi tedeschi di lusso come BMW e Mercedes-Benz, che hanno clienti fedeli che non sono disposti a cambiare, ha aggiunto. Il personale interessato è stato riassegnato agli altri marchi di Komoco, mentre un addetto alle vendite è rimasto a gestire le richieste. A Singapore Alfa Romeo e Jeep hanno una modesta popolarità.

Nel 2024, ci sono state 20 immatricolazioni di Alfa Romeo e 24 di Jeep. Si tratta di dati leggermenti più elevati rispetto al 2023, che ha visto 10 auto del Biscione e 19 Jeep immatricolate, ma simile alla performance del 2022 di 19 Alfa Romeo e 22 Jeep. Al contrario, la BMW ha consegnato 5.042 unità nel 2024, un numero superiore alle 3.379 unità del 2023 e alle 3.720 del 2022.