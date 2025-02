Alfa Romeo: il 2025 parte bene in Italia grazie soprattutto a Junior

Alfa Romeo apre il 2025 con un’importante crescita della propria quota di mercato, registrando 2.283 immatricolazioni e raggiungendo l’1,7%. Questo risultato rappresenta un significativo aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando la quota si attestava all’1,4%, confermando così il trend positivo del marchio.

Inizia bene il 2025 di Alfa Romeo in Italia grazie a Junior

Un ruolo determinante in questa crescita è stato svolto dal canale dei privati, che ha visto un raddoppio delle vendite rispetto a gennaio 2024. Un contributo essenziale è arrivato anche dalla nuova Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che segna il ritorno del brand nel segmento B-SUV, il più ampio e competitivo del mercato. Il successo della Junior testimonia il forte appeal del marchio e il crescente interesse dei clienti per il design, le prestazioni e l’innovazione tecnologica offerti da Alfa Romeo.

Sin dal suo lancio sul mercato, l’Alfa Romeo Junior ha catturato immediatamente l’attenzione, non solo dei clienti storici e fedeli al marchio, ma anche di una nuova generazione di appassionati, che si sono avvicinati ai concessionari italiani attratti dal fascino e dall’innovazione del modello. Questo interesse si è tradotto in un successo concreto, con un numero significativo di ordini e immatricolazioni, dimostrando come Junior sia riuscita a conquistare un pubblico diversificato e dinamico.

A ulteriore testimonianza di questo traguardo, l’Alfa Romeo Junior ha recentemente ricevuto il prestigioso premio “La Novità 2025”, un’iniziativa promossa dalla rivista Quattroruote. Il riconoscimento è stato assegnato attraverso una votazione online, che ha visto il pubblico scegliere la propria vettura preferita tra una rosa di 20 modelli candidati. Questo risultato non solo sottolinea l’apprezzamento dei consumatori verso il design e le prestazioni della Junior, ma conferma anche il suo posizionamento come un’auto capace di unire tradizione e innovazione, mantenendo vivo lo spirito sportivo e distintivo di Alfa Romeo.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, ha commentato l’ottimo inizio del 2025, sottolineando come la crescita commerciale sia trainata dal successo della nuova Alfa Romeo Junior, accolta con grande entusiasmo dal mercato. “Il brand e la rete dei concessionari italiani affrontano con ottimismo i prossimi mesi, forti della certezza di poter contare su un’offerta completa e su un sistema di vendita altamente qualificato,” ha dichiarato Russo, evidenziando la fiducia nel consolidamento del trend positivo.