Citroën progetta una campagna intergalattica per la ë-C4

Nella sua nuova campagna per la ë-C4, Citroën si ispira ai grandi film e unisce fantascienza ed emozioni. La campagna, diretta dal regista Gary Freedman, racconta la storia avvincente e inaspettata dell’improbabile amicizia tra una giovane donna e un alieno. In un video di grandi dimensioni, la protagonista umana fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il suo nuovo amico venuto dall’estero a trovare la sua astronave. Emozionanti inseguimenti con elicotteri militari e auto della polizia scandiscono il ritmo della loro avventura a bordo dellë-C4.

La nuova campagna Citroën per la ë-C4 unisce emozione e fantascienza

«Volevamo catturare l’essenza di Citroën: proporre veicoli che uniscano innovazione, accessibilità e gioia di vivere. Questa campagna esplora emozioni universali come la fiducia e la sorpresa, evidenziando al contempo l’impareggiabile comfort della Citroën ë-C4”, ha dichiarato Federico Goyret, Direttore Marketing di Citroën.

Per dare vita a questa avventura, Citroën ha incaricato un team di rinomati esperti di sviluppare una colonna sonora che unisse meraviglia ed emozione, nonché effetti speciali estremamente realistici, con particolare attenzione alla creazione di “Mike”.

La campagna per la Citroën ë-C4 verrà lanciata in Francia il 2 febbraio con un format televisivo della durata di un minuto, per poi diffondersi in tutta Europa e in Turchia. È costruito attorno a un ricco ecosistema digitale che vede protagonista l’alieno “Mike” in contenuti divertenti e coinvolgenti, che spaziano dalle interazioni nelle concessionarie Citroën alle avventure più folli sui social network.

Citroën con questa campagna per la nuova ë-C4 prosegue la tradizione di campagne originali, come “La Révolution” per la ë-C3 e il film “Le Patineur” per i veicoli commerciali leggeri. Ancora una volta, il marchio riesce a combinare umorismo, riprese spettacolari e una narrazione accattivante. Con questa campagna, Citroën invita tutti i conducenti, umani e alieni, a scoprire forse il viaggio più confortevole dell’universo.