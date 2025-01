Stellantis svela la strategia per la crescita e il rafforzamento delle partnership con i delaer nel 2025 negli USA

Durante un incontro a porte chiuse con i concessionari alla recente convention della National Automobile Dealers Association (NADA), i dirigenti di Stellantis North America hanno condiviso un piano completo per guidare la crescita e rafforzare le relazioni con i concessionari nell’anno a venire.

Parlando con i concessionari Chrysler, Dodge, Jeep e Ram all’incontro annuale di New Orleans, il team dirigenziale di Stellantis ha delineato una serie di iniziative strategiche per raggiungere questi obiettivi, tra cui programmi di incentivi coerenti, maggiori sforzi pubblicitari e interessanti azioni di prodotto progettate per supportare i concessionari e soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.

“Siamo pienamente impegnati a rafforzare le nostre partnership con i concessionari e questo inizia con una rinnovata attenzione alla collaborazione”, ha affermato Antonio Filosa, Chief Operating Officer di Stellantis in Nord America. “Il nostro nuovo approccio è incentrato sulla rimozione di limiti non necessari per i nostri concessionari e sulla garanzia di essere allineati e in grado di avere successo insieme in un mercato competitivo”.

“Guardando all’anno a venire, riconosciamo che la coerenza è ciò che i nostri concessionari si aspettano da noi”, ha affermato Jeff Kommor, Head of US Sales di Stellantis. “Dopo un 2024 impegnativo, abbiamo detto ai concessionari, direttamente, che saremo coerenti e ci concentreremo sulla conquista della loro fiducia, soprattutto per quanto riguarda i nostri prodotti, i nostri prezzi e i nostri incentivi. Abbiamo visto una risposta estremamente positiva basata su queste promesse e impegni e siamo fiduciosi che il 2025 sarà un anno fantastico per l’azienda e per i concessionari”.

Le principali iniziative annunciate da Stellantis includono un ritorno ai livelli pubblicitari pre-pandemia, evidenziato da un ritorno al Big Game domenica 9 febbraio sia per Jeep che per Ram per aumentare il coinvolgimento dei consumatori. L’azienda porrà inoltre l’accento sul mantenimento di programmi di incentivi competitivi e prevedibili.

La gamma di prodotti vedrà anche un’espansione significativa, tra cui: Offerta di allestimenti più accessibili per il Ram 1500 e introduzione della nuovissima gamma ampliata Ram 1500 Ramcharger. Lancio dei modelli Dodge Charger alimentati a benzina entro l’estate 2025. Presentazione di tre nuovi modelli Jeep e tre nuovi propulsori: ICE, ibrido ed elettrico.

I concessionari di Stellantis hanno espresso ottimismo dopo la sessione di due ore, che ha sottolineato la dedizione del team dirigenziale alla collaborazione, alla trasparenza e al successo reciproco. L’azienda ha fissato un obiettivo ambizioso per aumentare le vendite di marchi chiave come Jeep e Ram, concentrandosi al contempo sulla qualità, sull’esperienza del cliente e su una gestione efficace dell’inventario.