Stellantis negli USA ordina ai propri dipendenti di tornare a lavorare in sede

Stellantis ha comunicato ai propri dipendenti, tramite un’e-mail inviata mercoledì, che dovranno tornare a lavorare in sede da tre a cinque giorni alla settimana a partire dal 3 marzo. Questa decisione rappresenta l’ultimo di una serie di cambiamenti significativi per il colosso automobilistico transatlantico, a seguito delle dimissioni del CEO Carlos Tavares avvenute a dicembre. Le dimissioni sono arrivate in un contesto complesso, caratterizzato dal calo delle vendite registrato lo scorso anno, dalle proteste dei concessionari e da un acceso confronto pubblico con il sindacato United Auto Workers riguardo all’allocazione della produzione.

Antonio Filosa, Chief Operating Officer per il Nord America, entrato in carica lo scorso ottobre, ha dichiarato di essere focalizzato sul rilancio del mercato statunitense, dove i veicoli Stellantis sono stati spesso considerati troppo costosi. Filosa sta cercando di ripristinare la competitività dell’azienda in una regione chiave per il suo business.

In precedenza, Stellantis aveva promosso politiche di lavoro flessibile con l’introduzione del programma “New Era of Agility” nel 2022. Questo programma consentiva ai dipendenti non coinvolti direttamente nelle catene di montaggio di lavorare da casa fino al 70% del tempo, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Tuttavia, negli ultimi mesi, alcuni reparti, come ingegneria, tecnologia e produzione, erano già stati invitati a tornare in ufficio con maggiore frequenza. La nuova direttiva estende ora questa richiesta a una quota più ampia della forza lavoro, segnando un ulteriore passo verso un ritorno alla normalità pre-pandemica.

“Mentre acceleriamo la nostra trasformazione, riconosciamo il valore di una presenza costante in loco e la consideriamo un fattore chiave per vincere sul mercato”, secondo una dichiarazione di Stellantis inviata dal portavoce Jodi Tinson. “Molti dei nostri team stanno già lavorando in loco 3-5 giorni alla settimana, poiché manteniamo un ambiente di lavoro flessibile. L’annuncio di oggi è la conferma che riunire i team per costruire connessioni più forti è una necessità competitiva”.

Non è chiaro cosa potrebbe significare la politica di ritorno al lavoro di Stellantis in relazione alle precedenti discussioni su possibili altri o ulteriori utilizzi del campus della sua sede centrale nordamericana ad Auburn Hills. L’azienda nei negoziati del 2023 con la United Auto Workers aveva cercato la possibilità di vendere o chiudere più di 18 strutture negli Stati Uniti, tra cui la torre per uffici di circa 500 acri e il centro tecnico.