Stellantis assume il controllo della produzione della trasmissione eDCT in Francia e Italia

Stellantis ha ufficialmente comunicato di aver acquisito il pieno controllo della joint venture istituita nel 2018 in collaborazione con Punch Powertrain, una multinazionale belga specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di trasmissione e propulsione per l’industria automobilistica. Questa operazione strategica consente al gruppo di rafforzare la propria autonomia nella gestione delle tecnologie ibride, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore della mobilità sostenibile.

L’acquisizione riguarda in particolare gli impianti produttivi situati a Metz in Francia, e nel complesso industriale di Mirafiori a Torino in Italia, due siti chiave per la realizzazione delle trasmissioni eDCT. Questa tecnologia ibrida avanzata è basata su una trasmissione a doppia frizione che incorpora un motore elettrico da 21 kW, progettato per fornire propulsione elettrica in condizioni di bassa richiesta di coppia. In scenari come la guida cittadina o la marcia a velocità costante, il sistema consente di spegnere il motore termico per circa il 50% del tempo nei cicli urbani, contribuendo a una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni nocive. L’integrazione di questa tecnologia rappresenta un passo importante per Stellantis nell’ambito della transizione verso soluzioni di mobilità più efficienti ed ecologiche.

La trasmissione eDCT si distingue per la sua struttura leggera e l’ottimizzazione dei costi di produzione, contribuendo significativamente al risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni nocive. Stellantis ha scelto di assumere direttamente il controllo dello sviluppo e della produzione della trasmissione eDCT, in conformità con la strategia strategica di espansione e aggiornamento della gamma veicoli Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) e Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).