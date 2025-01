Fiat Toro Ultra è il nuovo top di gamma con il motore Turbo 270 Flex

Fiat Toro Ultra è la nuova opzione al vertice della linea flessibile di pick-up nel 2025, equipaggiata con un motore Turbo 270 Flex ad alte prestazioni, ampliando la copertura del modello nel mercato e rafforzando la tradizione di servire diversi profili di clienti. La versione continua ad offrire la migliore combinazione tra la robustezza, la resistenza e il comfort di un pick-up con la robustezza, la versatilità, lo stile e il design moderno.

Fiat Toro Ultra è la versione più completa con il motore Turbo 270 Flex e rafforza la tradizione del pick-up di servire diversi profili di clienti

Con un design sofisticato e unico che si distingue nelle città, Fiat Toro Ultra unisce praticità urbana e uno stile di vita avventuroso. E la versione Ultra rafforza ulteriormente questi attributi con i nuovi cerchi neri da 18′, l’intera finitura oscurata, comprese le modanature nere lucide, e un nuovo esclusivo emblema Ultra T270. All’interno riceve sedili in pelle nera con cuciture rosse che sono esclusivi e creano armonia con il design della versione. Infine, offre anche un tetto marino rigido e una borsa che accompagna il secchiello e facilita il trasporto del carico.

Inoltre, Toro ha a disposizione tecnologie che garantiscono maggiore comfort, sicurezza e funzionalità, come il pannello multimediale da 10,1”, il climatizzatore digitale Dual Zone, il sistema Fiat Connect////me, uno strumento di connettività che offre più di 30 funzionalità per migliorare l’esperienza di guida e l’interazione del conducente con il veicolo, oltre al sistema ADAS per la frenata automatica d’emergenza, l’assistente al mantenimento della corsia e gli abbaglianti automatici.

Impegnata nel rispetto dell’ambiente, Fiat ha apportato sviluppi tecnici e miglioramenti ai motori delle versioni Toro flex, che ora hanno una potenza di 176 CV, sia a etanolo che a benzina, mantenendo una coppia di 270 Nm. Queste modifiche arrivano con una serie di perfezionamenti che mantengono elevate le prestazioni del veicolo.

Prediletto dai consumatori sin dal suo lancio, Fiat Toro ha chiuso il 2024 seguendo la crescita del segmento e leader tra i pick-up C, e ora inizia l’anno con nuove funzionalità che ampliano ulteriormente il potenziale di crescita del modello sul mercato.