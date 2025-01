Fiat Fastback: in Brasile protagonista di una nuova campagna digitale

La star brasiliana Adriane Galisteu è la protagonista della nuova campagna digitale FIAT, realizzata da Leo, per presentare la Fiat Fastback equipaggiata con il motore T200 Hybrid, il primo modello ibrido del marchio. Intitolata “Um Minuto e Meio com Adriane Galisteu” , l’azione unisce umorismo, emozione e innovazione, riportando la conduttrice alla sua storia con la FIAT, iniziata più di tre decenni fa.

Fiat Fastback: in Brasile al via una nuova campagna digitale per pubblicizzare la prima versione ibrida del brand in quel paese

La campagna è stata ispirata da recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato la curiosità e l’affetto del pubblico brasiliano per la storia personale di Adriane. FIAT e Leo hanno approfittato di questa opportunità per creare una campagna autentica e rilevante, collegando il percorso della star con il lancio della Fiat Fastback Hybrid.

“La storia di Adriane con FIAT è iniziata più di tre decenni fa. Questo legame che ha con il marchio è evidente nella nostra nuova campagna per presentare la Fiat Fastback Hybrid, che è stata sviluppata in modo leggero e rilassato. L’azione rafforza il nostro impegno con l’innovazione e l’autenticità storie che collegano il brand al pubblico”, sottolinea Alessandra Souza, vice president of Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America.

Con la produzione creativa di Leo, i contenuti digitali includono video, teaser e collaborazioni tra Galisteu e FIAT, pubblicati sui profili ufficiali del marchio e della conduttrice. Il film principale mostra Adriane che esplora Fiat Fastback Hybrid e ne evidenzia le innovazioni, come la tecnologia rigenerativa, la connettività e l’efficienza energetica, ricordando momenti importanti del suo viaggio con FIAT.

“È stata una sfida interessante trasformare la storia personale di Adriane in una campagna che unisse nostalgia, tecnologia e buon umore, che è qualcosa che è nel DNA di Leo e della FIAT. E soprattutto, tutto questo in appena un minuto e mezzo” , afferma Vinicius Stanzione, Chief Creative Officer di Leo. Il contenuto sarà disponibile su FIAT (@fiatbr) e Adriane Galisteu (@galisteuoficial) Instagram, invitando il pubblico a rivivere storie emozionanti e scoprire il futuro di FIAT con la Fastback Híbrido.