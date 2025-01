Fiat 500 domina la classifica delle auto usate più cercate in Italia nel 2024

Fiat 500 si conferma tra le auto più amate dagli italiani. Secondo un’indagine di carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, la city car della principale casa automobilistica italiana è stata l’auto usata più ricercata nel 2024 sulla piattaforma, con una quota del 3,4 per cento, consolidando il primato già raggiunto nel 2023 (6,7 per cento).

Questi numeri dimostrano la costante popolarità del marchio Fiat, nonostante un mercato in continua evoluzione e una crescente attenzione verso le condizioni delle auto di seconda mano. Diversi modelli, come la Volkswagen Golf e l’Audi A3, hanno registrato nel 2024 una maggiore incidenza di danni e manipolazioni del chilometraggio, rendendoli obiettivi più vulnerabili per frodi. Nella classifica delle auto più controllate su carVertical, Fiat domina: ben tre modelli sono tra i primi dieci, con la Fiat 500 in vetta.

“La Fiat 500 al primo posto tra le auto più cercate in Italia non è certo una sorpresa, considerando che rappresenta un’icona del patrimonio automobilistico nazionale. La nostra analisi conferma che gli automobilisti italiani continuano a prediligere vetture compatte, ideali per la mobilità urbana. Inoltre, è evidente l’apprezzamento dei consumatori per i marchi domestici, che rimangono una scelta privilegiata nel mercato locale,” ha dichiarato Matas Buzelis, esperto di automotive presso carVertical.

Dunque ancora una buona notizia per Fiat 500 che spera di essere protagonista del mercato nel 2025 con l’avvento della nuova 500 ibrida la cui produzione prenderà il via a novembre del 2025 presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori con l’obiettivo di rilanciare la produzione di quella fabbrica che non ha vissuto una grande annata nel 2024 a causa del calo della domanda per le auto li prodotte.