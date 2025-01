Leasys Italia: Andrea Pertica nominato General Manager 

Leasys Italia ha nominato Andrea Pertica nuovo General Manager per il mercato italiano. Andrea Pertica porta con sé una vasta esperienza nei settori finanziario, commerciale e di business management. La sua carriera è iniziata in FGA Capital e Leasys, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità dal 2013 al 2017. Successivamente, dal 2017 al 2021, ha ricoperto posizioni dirigenziali a livello europeo in FCA Bank, come Head of Dealer Financing, e in Leasys, dove ha guidato la business unit che si occupava delle attività di noleggio a breve termine. Nel 2021, è diventato CEO di Santander Renting per il mercato italiano. Andrea Pertica è laureato in economia presso La Sapienza di Roma e possiede un master in management accounting & corporate finance.

Leasys annuncia la nomina del nuovo General Manager del mercato italiano: Andrea Pertica

“Con grande entusiasmo, accogliamo Andrea nel ruolo di General Manager per l’Italia. La sua esperienza e le sue competenze comprovate lo rendono una figura fondamentale, capace di guidare il team italiano verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’Italia è un mercato strategico per Leasys, e siamo certi che Andrea contribuirà in modo significativo alla nostra crescita”, ha dichiarato Rolando D’Arco, CEO di Leasys Group.

“È un onore per me tornare nel Gruppo Leasys e riabbracciare questo ambizioso progetto. Sono convinto di poter contare su un team esperto e coeso, che avrò il piacere di guidare per raggiungere traguardi importanti nel mercato italiano”, ha affermato Andrea Pertica, nuovo General Manager di Leasys Italia.