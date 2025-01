Stellantis, sconti e offerte dei suoi marchi in Italia per il 2025

Gennaio è un mese di grandi occasioni, non solo per chi cerca i migliori affari nei centri commerciali e nelle vie dello shopping, ma anche per gli appassionati di auto. Come sappiamo, il mercato automobilistico ha concluso un anno di rallentamento, il 2025 si preannuncia come un periodo di ripresa, con molteplici sconti e offerte che promettono di ravvivare l’industria.

Nonostante la fine degli incentivi statali e l’assenza di nuovi aiuti governativi a breve termine, le concessionarie continuano a proporre vantaggiose promozioni per i clienti, che possono approfittare di tariffe competitive e piani di pagamento vantaggiosi.

Sono molti i marchi di Stellantis che presentano sconti disponibili per il 2025. Alcune delle promozioni più interessanti includono offerte con anticipo zero. Non mancano anche sconti significativi su veicoli elettrici, una scelta che continua a guadagnare popolarità tra i consumatori attenti all’ambiente e ai costi di gestione.

Alfa Romeo

Junior Ibrida 1.2 136 CV da 29.322 euro anziché 29.900 euro, sconto di -578 euro (con finanziamento); anticipo 4.944 euro, 47 rate da 250 euro, rata finale 17.748 euro.

Junior Elettrica 156 CV da 37.190 euro anziché 39.500 euro, sconto di -2.310 euro (con finanziamento); anticipo 8.213 euro, 47 rate da 250 euro, rata finale 21.101 euro.

Tonale Hybrid 160 CV Sprint da 39.916 euro anziché 42.400 euro, sconto di -2.484 euro (con finanziamento); anticipo 6.990 euro, 47 rate da 350 euro, rata finale 22.980 euro.

Citroen

C3 PureTech 100 cv Max da 18.900 euro anziché 19.750 euro, sconto -850 euro (con finanziamento); anticipo 6.069 euro, 35 rate da 99 euro, rata finale 12.489 euro.

C3 Aircross Hybrid 136 eDCS6 YOU Pack Plus da 24.790 euro, sconto -0 euro (anche con finanziamento); anticipo 7.281 euro, 35 rate da 129 euro, rata finale 16.937 euro.

Fiat

500 Hybrid da 17.700 euro, sconto 0 euro (anche con finanziamento); anticipo 2.331 euro, 35 rate da 237 euro, rata finale 8.991 euro.

500e da 26.100 euro anziché 29.950 euro, sconto -3.850 euro (in pronta consegna, con finanziamento + permuta o rottamazione); anticipo 6.861 euro, 35 rate da 199 euro, rata finale 14.616 euro.

Panda Hybrid da 9.950 euro anziché 15.950 euro, sconto -6.000 euro (in pronta consegna, con finanziamento + permuta o rottamazione Euro 4); anticipo zero, 35 rate da 138 euro, rata finale 8.522 euro.

600 Hybrid da 18.950 euro anziché 25.200 euro, sconto -6.250 euro (in pronta consegna, con finanziamento + permuta o rottamazione Euro 2); anticipo zero, 35 rate da 226 euro, rata finale 16.753 euro.

600e (RED) da 32.950 euro anziché 35.950 euro, sconto -3.000 euro (con finanziamento + permuta o rottamazione); anticipo 5.243 euro, 35 rate da 299 euro, rata finale 20.217 euro.

Jeep

Avenger 1.2 Turbo 100 cv Longitude da 22.000 euro anziché 24.500 euro, sconto -2.500 euro (con finanziamento e rottamazione); anticipo 4.784 euro, 35 rate da 149 euro, rata finale 15.711 euro.

Avenger e-Hybrid Longitude da 25.450 euro anziché 26.450 euro, sconto -1.000 euro (con finanziamento e rottamazione); anticipo 6.640 euro, 35 rate da 149 euro, rata finale 17.552 euro.

Avenger Full-Electric Summit da 33.400 euro anziché 42.400 euro, sconto -9.000 euro (con finanziamento); anticipo 8.616 euro, 35 rate da 149 euro, rata finale 22.511 euro; wallbox in omaggio.

Renegade 1.5 e-Hybrid 130 cv DCT Altitude da 29.000 euro anziché 34.600 euro, sconto -5.600 euro (in pronta consegna, con finanziamento e permuta o rottamazione); anticipo 6.769 euro, 35 rate da 199 euro, rata finale 21.438 euro.

Compass 1.5 e-Hybrid 130 cv DCT Altitude da 31.900 euro anziché 40.100 euro, sconto -8.200 euro (in pronta consegna, con finanziamento e permuta o rottamazione); anticipo 6.220 euro, 35 rate da 249 euro, rata finale 22.560 euro.

Lancia

Ypsilon Ibrida (2024) con vernice metallizzata da 21.900 euro anziché 25.600 euro, sconto -3.700 euro (in pronta consegna e con finanziamento); anticipo 2.891 euro, 35 rate da 195 euro, rata finale 15.621 euro.

Ypsilon 100% Elettrica in pronta consegna da 30.399 euro anziché 35.399 euro, sconto -5.000 euro (con finanziamento); anticipo 6.762 euro, 35 rate da 195 euro, rata finale 18.479 euro, Easy Wallbox inclusa.

Opel

Corsa 1.2 75 cv MT5 da 14.900 euro anziché 19.900 euro, sconto -5.000 euro (con finanziamento e rottamazione); anticipo 3.401 euro, 35 rate da 99 euro, rata finale 11.672 euro.

Frontera 1.2 Hybrid 100 cv Edition da 24.500 euro anziché 24.900 euro, sconto -400 euro (con finanziamento); anticipo 5.269 euro, 35 rate da 139 euro, rata finale 17.872 euro.

Peugeot