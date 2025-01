Stellantis estende la garanzia per i consumatori europei sui motori PureTech 1.0 e 1.2

Mettendo la sicurezza e la soddisfazione del cliente al centro dei suoi valori, Stellantis ha lanciato una piattaforma online dedicata alla valutazione delle richieste di rimborso da parte dei consumatori europei che avevano sostenuto spese per interventi nelle precedenti generazioni dei motori PureTech 1.0 e 1.2 (noto anche come EB), a causa di un consumo anomalo di olio e/o del deterioramento della cinghia di distribuzione. Questa garanzia di rimborso complementare coprirà le spese per gli interventi stipulati tra il 1° gennaio 2022 e il 18 marzo 2024, seguendo alcune condizioni di manutenzione e diagnosi raccomandate dai Marchi: Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall e Peugeot.

La nuova garanzia per i possessori di auto con motore PureTech per il momento vale solo in Francia e Spagna

La nuova piattaforma online, accessibile attraverso l’indirizzo https://stellantis-support.com/ e sui siti web dei marchi, consentirà ai consumatori di presentare i propri casi e fornire la documentazione online necessaria per la loro valutazione, in un processo veloce e conveniente. La sua attuazione avverrà in modo graduale, iniziando con la valutazione dei reclami dei clienti in Francia e Spagna. Le candidature di tutti i clienti nei paesi europei inizieranno a essere valutate progressivamente alla fine di febbraio 2025.

Le condizioni per il rimborso includono che la manutenzione relativa al consumo insolito di olio e/o al degrado della cinghia di distribuzione deve essere stata conforme al piano di manutenzione del produttore ed eseguita da un professionista del settore automobilistico. Allo stesso modo, sia la diagnosi che l’intervento devono essere stati effettuati presso un servizio ufficiale del gruppo.

Nel marzo 2024, Stellantis aveva già esteso la garanzia alle generazioni precedenti di motori PureTech per consumo insolito di olio e degrado della cinghia di distribuzione. Questa garanzia copre il 100% dei costi fino a 10 anni o 175.000 chilometri, sia su parti che su manodopera, a determinate condizioni. Tra le misure straordinarie di garanzia rientra anche l’implementazione della nuova etichetta “Check+”, con 100 punti di controllo per i veicoli usati venduti da Spoticar e dalla rete ufficiale. Questa etichetta certifica l’affidabilità dei veicoli usati che hanno seguito le raccomandazioni di manutenzione e intervento.

La linea di motori PureTech di Stellantis è stata originariamente lanciata nel 2012, aggiungendo importanti innovazioni tecniche per offrire un elevato livello di prestazioni dinamiche, combinato con emissioni di CO2 e consumo di carburante controllati. L’attuale evoluzione dei motori derivati ​​PureTech è stata progettata con importanti evoluzioni tecniche e il 70% di nuove parti, superando le prestazioni delle generazioni precedenti. Gli esaustivi ed impegnativi test di resistenza a lungo termine hanno confermato l’altissimo livello di affidabilità di questi motori di nuova generazione.