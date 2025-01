Jeep celebra i 22 premi vinti nel 2024 in Brasile

Punto di riferimento dei SUV nel mercato brasiliano, Jeep ha dimostrato la sua forza per tutto il 2024. Nell’anno in cui la Compass ha festeggiato otto anni consecutivi al primo posto tra i SUV medi, con più di 50 mila unità vendute, il marchio ha vinto anche 22 trofei. Questi premi, che riconoscono l’eccellenza, l’alta tecnologia e l’innovazione dei suoi modelli, riflettono le strategie di rinnovamento della gamma portate avanti dal marchio nel 2024.

Ben 22 premi hanno coronato un 2024 davvero positivo per Jeep in Brasile

Nel corso dell’anno, il marchio ha lanciato Compass e Commander con motore Hurricane 2.0T, che collocano i modelli tra i SUV più veloci del paese, offrendo anche la tecnologia ADAS livello 2 in tutte le versioni del modello, che sono all’avanguardia nella tecnologia dei veicoli. guida semi-autonoma nel paese. La gamma Renegade è diventata ancora più competitiva con le nuove versioni, rinnovandosi e offrendo un ricco equipaggiamento tale da coprire con una gamma completa oltre il 95% del segmento.

Come se non bastassero le novità presenti in ogni prodotto, nel 2024 tutta la gamma nazionale Jeep ha visto la garanzia estesa a 5 anni sui veicoli nuovi. Inoltre sono stati aggiunti 2 anni di garanzia per i possessori di auto usate con anno/modello compreso tra il 2022 e il 2024.

Tra i premi, uno dei maggiori highlight dell’anno è stata la Jeep Renegade, vincitrice del premio “Best Buy 2024”, di Quatro Rodas, nella categoria “SUV oltre R$120mila”. Il modello si è distinto anche nel premio “Os Eleitos”, sempre di Quatro Rodas, guidando la sua categoria come “Miglior SUV compatto”, e nella classifica EXAME Casual come “Miglior auto di lusso” fino a R$ 150mila.

Con la Compass, Jeep ha portato a casa cinque premi. La versione Overland del modello è stata scelta come migliore opzione tra i SUV fino a R$ 270.000 nel Best Buy Award 2024, dalla rivista Quatro Rodas, rafforzando la sua posizione di leadership nel mercato brasiliano. La versione Blackhawk, una nuova aggiunta al portafoglio Compass lanciata quest’anno con un motore turbo Hurricane da 272 CV, è stata premiata come “Miglior SUV sportivo” per oltre R$ 201.000 ai Top Car TV Awards. Il modello ha vinto anche il Premio Autoinforme Clean Mobility e si è distinto in due categorie nella classifica Folha Mauá: Miglior ripresa e Miglior accelerazione tra i SUV medi.

La Jeep Commander si è distinta in nove premi nel 2024. Il modello ha vinto “Os Eleitos”, da Quatro Rodas, dove è stato scelto come miglior SUV di grandi dimensioni, un premio basato su un questionario a cui hanno risposto i proprietari dell’auto. Con la versione Blackhawk, la Commander è stata votata “Lancio dell’anno” da Automotive Business. Il modello si è distinto anche come “Best Large SUV” nel Premio Carsughi L’Auto Preferita 2024, nel “Clean Mobility Award” come Large SUV diesel 4×4 e nella classifica Folha Mauá come SUV medio nelle categorie Best Accelerazione, Miglior Recupero, Miglior Consumo Stradale e Consumo Urbano.

Rafforzando il suo riferimento nei SUV, Jeep ha vinto il “Clean Mobility Award” con il Wrangler nella categoria Large 4×4 SUV. Jeep è stato inoltre certificato come uno dei marchi brasiliani che offrono le migliori esperienze ai clienti nella categoria Automobiles, durante gli Experience Awards Mobilidade – ABX24, e ha vinto nella categoria “Vehicles – Luxury Automobiles” al “Modern Consumer for Excellence in Servizi” premi al Cliente”.