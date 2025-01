Jeep: i suoi SUV protagonisti al  Winter Tour di 105XMasters

Un elemento imprescindibile del Winter Tour di 105XMasters è senza dubbio lo spirito avventuroso di Jeep, che da otto anni è una presenza costante e simbolica del tour invernale. Forte dei successi delle edizioni precedenti, il pubblico ha risposto con entusiasmo, tornando a provare esperienze emozionanti presso lo stand Jeep. L’avventura ha preso il via con una scarica di adrenalina aggiuntiva, a partire dalla prima tappa di Sestriere.

Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia e l’iconico Wrangler protagonisti del Winter Tour di 105XMasters

Le tappe di Bormio (18 e 19 gennaio 2025), Bardonecchia (1 e 2 febbraio 2025), Courmayeur (22 e 23 febbraio 2025) e Madonna di Campiglio (8 e 9 marzo 2025) vedranno protagonisti Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia nel 2024, e Jeep Wrangler, simbolo iconico del marchio e punto di riferimento globale per le prestazioni off-road.

L’evento, come da tradizione, sarà un mix di sport, musica e intrattenimento, offrendo agli appassionati di motori l’opportunità di partecipare a entusiasmanti test drive organizzati da Jeep con Avenger e Wrangler. In particolare, la tappa di Courmayeur regalerà un’esperienza unica: un test drive su una pista di neve, un’occasione per scoprire e vivere al massimo le straordinarie capacità fuoristrada dei veicoli Jeep.

Disegnato a Torino, Jeep Avenger ha chiuso il 2024 come il SUV più venduto nel Paese, dominando il segmento B-SUV e superando ogni distinzione di motorizzazione. È diventato il terzo modello più acquistato in Italia, affermandosi anche tra i veicoli elettrici di riferimento nel mercato dei B-SUV. Un successo che racconta la capacità di Jeep di interpretare le esigenze degli automobilisti moderni.

Il segreto di questo trionfo risiede nella versatilità della sua gamma, progettata per offrire una vera libertà di scelta. Ogni dettaglio di Avenger riflette un equilibrio tra efficienza, comfort e prestazioni, dalle soluzioni per la mobilità elettrica a quelle pensate per il massimo divertimento su ogni terreno.

Questo spirito d’innovazione è celebrato dalla serie speciale The North Face Edition, un’edizione limitata che combina tecnologie all’avanguardia, materiali resistenti e uno stile unico ispirato alla natura. Avenger non è solo un SUV, ma un simbolo di esplorazione.