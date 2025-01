Stellantis annuncia importanti cambiamenti nel team di gestione del Regno Unito

Stellantis ha annunciato cambiamenti nel suo team dirigenziale del Regno Unito. Nicola Dobson è stato nominato amministratore delegato di Peugeot, Giuseppe Cava amministratore delegato di Fiat, Fiat Professional e Abarth, Nick Richards direttore dei veicoli usati e Tom Ray direttore B2B. Tutti riferiranno a Eurig Druce, amministratore delegato del gruppo, con nomine con decorrenza immediata.

Novità importanti nell’organigramma dirigenziale di Stellantis in UK

Il nuovo direttore B2B Tom Ray è entrato a far parte del gruppo nel 2004 e offre una vasta esperienza, avendo ricoperto vari ruoli di vendita in Stellantis &You e nel più ampio gruppo Stellantis. I suoi precedenti incarichi includono direttore generale e direttore delle operazioni regionali presso Stellantis &You, responsabile delle operazioni regionali presso Peugeot e, più di recente, direttore delle operazioni B2B presso Stellantis. Nel suo nuovo ruolo, Ray supervisionerà le vendite B2B su tutti i canali per Stellantis UK Brands.

Giuseppe Cava ha dedicato la sua carriera a Fiat, da quando è entrato a far parte del gruppo Stellantis nel 2018, avendo precedentemente vissuto, studiato e lavorato nel Regno Unito, in Spagna e in Germania. Cava è stato di recente UK marketing director per Fiat & Abarth e sostituisce Damien Dally che ora si concentra esclusivamente su Leapmotor come brand director per il Regno Unito.

Laureata in economia e commercio e in francese, Nicola Dobson è stata di recente direttrice dell’usato per Stellantis UK e ha ricoperto anche una vasta gamma di ruoli nei settori post-vendita, distribuzione, vendite e marketing. Nick Richards, che sostituisce Dobson come direttore dei veicoli usati, ha iniziato a lavorare nel gruppo nel 1993 come tirocinante laureato e, più di recente, è stato responsabile dello sviluppo della rete nel Regno Unito per Stellantis.

Eurig Druce, amministratore delegato del gruppo, ha affermato in merito alle nuove nomine: “Vorrei congratularmi calorosamente con Nicola, Giuseppe, Nick, Tom e Damien per i loro nuovi ruoli. Sono lieto di poter far leva sul talento all’interno del nostro gruppo e auguro loro ogni successo nel portare a termine i nostri impegni Dare Forward 2030, lavorando a fianco dei nostri stimati partner rivenditori”.