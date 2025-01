Stellantis annuncia la produzione del Nuovo Fiat Titano nello stabilimento di Ferreyra

Alla fine del 2024, Stellantis ha annunciato l’investimento di 385 milioni di dollari nel suo centro industriale di Córdoba in Argentina per la produzione di una famiglia di prodotti, componenti e un nuovo motore. Oggi è stato svelato il primo di questi prodotti, che inizierà la commercializzazione a metà anno in Argentina e si tratta del nuovo pick-up Fiat Titano.

Stellantis rafforza il suo impegno in Argentina con l’annuncio che il pickup Fiat Titano sarà prodotto nel paese

“Siamo felici di poter iniziare a svelare questa famiglia di prodotti che avevamo annunciato lo scorso settembre con l’investimento presso lo stabilimento di Ferreyra. L’arrivo di Fiat Titano sarà senza dubbio molto importante per il marchio FIAT. Un brand dal peso molto forte nel nostro Paese, tra i più scelti dagli argentini. Il resto delle novità di produzione nazionale che offrirà il Centro Industriale di Córdoba le riveleremo più avanti. Oggi siamo lieti di svelare Titano e ciò che il suo arrivo significa”, ha affermato Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina.

Questo nuovo modello rafforza l’impegno di Stellantis in Argentina, dove l’azienda mantiene la propria leadership ed è sempre più disposta a progettare, sviluppare e produrre veicoli per i diversi marchi, espandendo il proprio business, rivalutando il valore di ciascuno di essi e, soprattutto, soddisfacendo le esigenze dei suoi clienti. Con l’obiettivo di rafforzare l’industria argentina e sviluppare prodotti sostenibili, questi nuovi progetti sono stati pensati per avere un elevato volume di esportazioni, portando la produzione nazionale in vari mercati.

Il Nuovo Fiat Titano sarà il primo pick-up prodotto dal Gruppo Stellantis in Argentina, che segnerà la nascita di un prodotto che segnerà una pietra miliare nella produzione nazionale, in uno dei segmenti più competitivi del mercato. Dunque una novità importante dal Sud America per il gruppo Stellantis e per la principale casa automobilistica italiana.