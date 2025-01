Ram al Motor Show di Bruxelles 2025: ecco con quali novità

Dal 10 al 19 gennaio, Ram Trucks, rappresentata da Klintberg & Way, uno dei concessionari autorizzati Ram in Europa, presenterà per la prima volta al pubblico europeo al Motor Show di Bruxelles il nuovo Ram 1500 RHO. Ridefinendo l’avventura fuoristrada per i clienti europei, il modello RHO offre prestazioni eccezionali, trazione migliorata e design robusto. Il marchio introdurrà anche il Ram 1500 Laramie Night Edition, che presenta un’elegante estetica nera e interni sofisticati.

Ram 1500 RHO e Ram 1500 Laramie Night Edition a Bruxelles per la prima volta davanti a un pubblico europeo

Il nuovo Ram 1500 RHO è alimentato dal motore Hurricane High Output (H/O) Straight-Six Turbo (SST) da 3,0 litri che eroga 397 kW (540 CV) e 706 Nm di coppia. Parte della famiglia Stellantis Hurricane Twin-Turbo, questo motore offre consumi ed emissioni migliori, producendo allo stesso tempo più potenza e coppia rispetto ad altri motori V-8 e sei cilindri del segmento.

Progettato per conquistare qualsiasi terreno, l’RHO offre prestazioni superiori. Fondamentalmente, la sospensione posteriore a cinque bracci migliora la manovrabilità e il comfort di marcia e offre il 40% in più di flessibilità rispetto alle tradizionali molle a balestra per mantenere il controllo anche su superfici irregolari. Con 12 pollici di altezza da terra, 2 pollici in più di altezza da terra rispetto al Ram 1500 standard e pneumatici da 35 pollici, l’RHO supera facilmente ostacoli impegnativi.

Un ripartitore di coppia attivo BorgWarner e un asse posteriore Dana 60 con differenziale elettronico a slittamento limitato forniscono la potenza e la stabilità necessarie su terreni accidentati. Inoltre, gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 funzionano con il sistema Active Terrain Dynamics di Ram per offrire una guida fluida e una manovrabilità precisa, sia su strada che fuoristrada.

Il Ram 1500 RHO offre una capacità di carico utile di 650 kg, una capacità di traino di 3,5 tonnellate e una profondità di guado fino a 81 cm, tra le migliori in Europa. Il design robusto della carrozzeria, con estensioni in materiale composito e una griglia RAM, ottimizza le prestazioni e la sicurezza. All’interno, l’attenzione ai dettagli è evidente con sedili in pelle regolabili, funzione di massaggio e loghi ricamati. Il cruscotto e i badge personalizzati aggiungono un tocco esclusivo.

Il pick-up è tecnologicamente avanzato, con il sistema Uconnect di quinta generazione, schermi digitali combinati per oltre 50 pollici e un display passeggero esclusivo. Il quadro strumenti da 12,3 pollici e il display head-up offrono un’interfaccia personalizzabile. La tecnologia include anche la ricarica wireless doppia e un impianto audio Harman Kardon da 900 watt con 19 altoparlanti. Disponibile in Europa a partire da inizio 2025, il Ram 1500 RHO rappresenta il massimo in termini di innovazione e comfort.

Durante lo show il marchio presenterà anche il Ram 1500 Laramie Night Edition. Con la sua combinazione di look sofisticato, comfort e tecnologia all’avanguardia, è la scelta perfetta per chi cerca un camion premium con una caratteristica speciale. Dietro il suo esterno unico si nasconde il nuovo motore Hurricane SST da 3,0 litri di potenza standard, che produce 309 kW (420 CV) e 636 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico TorqueFlite a otto velocità.

La Laramie Night Edition offre interni premium dotati del gruppo di allestimento Laramie Level 2, che include il sistema Uconnect 5 con touchscreen da 14,4 pollici, doppia ricarica wireless, uno schermo passeggero da 10,2 pollici e include un audio premium Harman Kardon a 19 altoparlanti. Il comfort è migliorato dai sedili anteriori riscaldati e ventilati, dai sedili posteriori riscaldati, dal volante riscaldato e dal tetto apribile a doppio pannello.

Visivamente, la Laramie Night Edition colpisce per il suo intramontabile esterno Diamond Black Crystal, il cofano Sport Performance e i paraurti in tinta con la carrozzeria. Accenti verniciati di nero come maniglie delle porte, calotte degli specchietti, griglia del radiatore con scritta RAM, cornici dei fari e delle luci posteriori, stemmi e doppi terminali di scarico garantiscono un aspetto distintivo e armonioso. I cerchi in alluminio da 22 pollici verniciati di nero con pneumatici per tutte le stagioni e pedane nere conferiscono al modello un tocco audace e funzionale. Il modello è inoltre dotato di portellone elettrico.

Per celebrare il 50° anniversario di Klintberg & Way, una speciale Laramie Night Edition sarà presentata esclusivamente al Motor Show di Bruxelles. La RAM 1500 Laramie Night KW 50th Anniversary presenta strisce speciali sulla carrozzeria, tappetini firmati e due accessori versatili progettati sia per il lavoro che per il tempo libero: la copertura per cassone Backflip e le innovative scatole portaoggetti Swing Case. Queste caratteristiche rendono il modello ideale per l’uso quotidiano, sia al lavoro che nel tempo libero.

Attraverso la sua rete ufficiale in Europa, Ram Trucks sta sbloccando i nuovi servizi Ram Connectivit sviluppati appositamente per il modello Ram 1500 europeo del 2025. Il pacchetto Ram Connectivity, gratuito per i primi 12 mesi, offre una gamma di servizi connessi avanzati che migliorano l’esperienza di guida e offrono ai proprietari sicurezza e comodità.

Il sistema di connettività Ram include la localizzazione del veicolo in tempo reale, consentendo ai conducenti di monitorare la posizione del proprio veicolo in ogni momento. Il sistema offre anche funzionalità di geofencing, consentendo ai proprietari di impostare confini virtuali e ricevere avvisi quando il loro veicolo entra o esce da determinate aree.

In caso di emergenza, Ram Connectivity Services fornisce avvisi automatici di furto e facilita la comunicazione diretta con le forze dell’ordine. Inoltre, fornisce assistenza di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e notifiche per comportamenti di guida critici come eccesso di velocità, accelerazioni rapide, frenate brusche e curve strette. Altre funzionalità includono notifiche di incidenti, modalità parcheggio e monitoraggio del livello di carburante/batteria.