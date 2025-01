Stellantis Pro One presenta al Salone dell’automobile di Bruxelles la sua gamma

Da oggi fino al 19 gennaio si svolgerà il 101esimo Motor Show di Bruxelles, uno degli eventi più importanti del settore automobilistico in tutta Europa con circa 300.000 visitatori attesi. Negli oltre 50.000 m 2 di spazio espositivo del salone, spicca la business unit cross-brand Stellantis Pro One, che riunisce sei marchi di veicoli commerciali Stellantis per furgoni e pick-up. Con i suoi furgoni compatti, medi e grandi dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall, Stellantis Pro One detiene una quota di mercato di quasi il 30%, diventando così il fornitore leader sul mercato europeo.

Al Motor Show di Bruxelles saranno esposti i seguenti modelli: il nuovo e-Partner Peugeot, la nuova Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi, il nuovo Opel Vivaro Elettrico e il nuovo Fiat Professional Ducato 2.2 Multijet 4.0 140 CV MT. Questa scelta è una decisione ben ponderata perché, grazie alla piattaforma multi-energia, Stellantis Pro One è ben posizionata per soddisfare le aspettative dei suoi clienti commerciali anche durante la transizione verso unità a emissioni zero. Ecco perché la scelta è caduta su due veicoli puramente elettrici e due con motore a combustione.

I quattro modelli esposti al salone dell’auto fungono da ambasciatori di una gamma di modelli caratterizzata da sviluppo continuo, versatilità d’uso e adattabilità. L’intera gamma di modelli – composta da un totale di dodici furgoni (Citroën Berlingo, Jumpy e Jumper, Ducato, Doblò e Scudo di Fiat Professional, i modelli Opel e Vauxhall Combo, Vivaro e Movano nonché i modelli Peugeot Partner, Expert e Boxer) – è stato completamente rivisto solo lo scorso marzo. L’obiettivo è quello di poter offrire ai clienti professionali veicoli con un volume di carico insuperabile e una sicurezza e versatilità eccezionali.

Oggi Stellantis Pro One è rappresentata sul mercato con una gamma completa di furgoni compatti, medi e grandi che stupiscono con tecnologie avanzate nei settori della guida, della sicurezza, dell’ADAS e della connettività.

La seconda generazione di motori elettrici a batteria, ad esempio, consente ai nuovi furgoni compatti di avere un’autonomia di oltre 340 chilometri, mentre i furgoni di medie dimensioni con batterie da 49 o 75 kWh hanno un’autonomia fino a 350 chilometri. Per i furgoni di grandi dimensioni, una batteria da 110 kWh garantisce la migliore autonomia dell’intero segmento fino a 420 chilometri. Con la ricarica rapida da 150 kW, la batteria si ricarica dallo 0% all’80% in meno di un’ora.

Inoltre, Stellantis Pro One, sempre nel settore dei veicoli a emissioni zero, offre furgoni di medie e grandi dimensioni con trazione a celle a combustibile a idrogeno, la cui autonomia garantita supera di oltre 100 km quella dei modelli puramente elettrici – con il grande vantaggio di un rifornimento tempo di soli cinque minuti.

Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici nella configurazione e nell’equipaggiamento, gli interni di tutti i modelli sono stati inizialmente rivisti nell’ottica del massimo comfort per offrire ai proprietari di veicoli commerciali l’ambiente meno stressante possibile nella vita lavorativa quotidiana. Tra le soluzioni innovative si segnala, in particolare, il nuovo sistema di infotainment con display da 10″, che permette al guidatore di mantenere in ogni momento il completo controllo della situazione restando concentrato sulla strada. Sono inoltre disponibili di serie ampie funzioni di connettività, che vengono attivate al momento della consegna del veicolo.

Questi consentono aggiornamenti OTA (Over the Air) e mantengono aggiornati autisti e gestori di flotte sui loro veicoli in tempo reale. I veicoli sono dotati di fino a 21 sistemi ADAS (sistemi di assistenza alla guida), inclusi assistenti di mantenimento della corsia e di ingorgo, nonché Dynamic Surround Vision, una visione a 360 gradi intorno al veicolo tramite telecamere esterne, che facilita la navigazione nel traffico, soprattutto su strade trafficate.

Ulteriori innovazioni tecniche includono un sistema di frenata rigenerativa, che si attiva con le leve del cambio al volante e ottimizza il recupero di energia tenendo conto del peso del veicolo e delle dinamiche di guida, nonché una presa di forza elettrica da 400 V (ePTO) per l’elettrificazione senza sacrificare il carico utile del veicolo. . La presa di forza trae energia dalla batteria di trazione integrata e pertanto non necessita di una fonte di alimentazione separata.

Su tutta la gamma di modelli i fari full LED con la loro luce più intensa e uniforme garantiscono una migliore visibilità e quindi più sicurezza. Migliorano anche l’efficienza energetica perché mettono meno a dura prova la batteria.

Tra i motori a scoppio, Fiat Ducato si presenta a Bruxelles con una versione rivisitata del motore MultiJet 4.0, noto per la sua affidabilità. Con 450 Nm raggiunge la coppia più elevata nella categoria dei furgoni di grandi dimensioni a trazione anteriore. Inoltre, l’avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito migliora l’affidabilità e le prestazioni e riduce le emissioni.

A ulteriore prova della versatilità della sua gamma di modelli, Stellantis Pro One ha introdotto “Stellantis CustomFit”, un nuovo programma di conversione e configurazione personalizzata che garantisce una perfetta integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le modifiche specifiche richieste dai clienti. Le modifiche desiderate vengono apportate direttamente nello stabilimento di produzione o in collaborazione con una rete globale di oltre 550 partner certificati. Stellantis Pro One sottolinea quindi l’adattabilità come un vantaggio ben noto della sua gamma di veicoli commerciali. Ogni veicolo può essere adattato individualmente alle esigenze del singolo cliente.

Xavier Peugeot, Senior Vice President della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, ha dichiarato: “Nel 2024, Stellantis Pro One ha confermato la sua posizione di leader nel mercato europeo per tutto l’anno, in particolare nel business dei veicoli completamente elettrici con una quota di segmento del 32,8%. % (da gennaio a novembre). Il Motor Show di Bruxelles ci offre un’opportunità preziosa per mostrare le risorse che hanno reso Pro One così tanto successo: una nuova gamma di modelli, offerte completamente elettriche e un programma completo di personalizzazione per soddisfare le esigenze di tutti i clienti commerciali, siano essi singoli clienti o aziende con flotte piccole, medie o grandi.”