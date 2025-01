Alfa Romeo e Fiat: ecco quali saranno le novità principali nel 2025

Alfa Romeo e Fiat sembrano avere le carte in regola per essere tra le principali protagoniste di questo 2025 appena iniziato. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione la novità principale è rappresentata dal debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che secondo indiscrezioni esordirà nel corso della prima metà del 2025. Si tratta della seconda generazione del SUV di segmento D che cambierà completamente con la nuova piattaforma STLA Large e una nuova gamma di motori quasi del tutto elettrica. Diciamo quasi perchè ci dovrebbe essere spazio per almeno una versione termica forse una ibrida plug-in.

Ecco quali saranno le principali novità di Fiat e Alfa Romeo in questo 2025 appena iniziato

Sempre a proposito di Alfa Romeo segnaliamo che il SUV compatto Junior presentato lo scorso 10 aprile completerà finalmente la sua gamma con il debutto della versione Q4 con motore ibrido. Il nuovo modello è equipaggiato con due motori elettrici: uno situato sull’asse anteriore, integrato con la trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e l’altro montato sull’asse posteriore. Questa configurazione assicura trazione integrale, senza però alcun collegamento fisico tra gli assi anteriore e posteriore. Tale sistema permette una distribuzione della coppia estremamente equilibrata, garantendo prestazioni ottimali e una trazione superiore in tutte le condizioni di guida.

Per quanto riguarda Fiat, il 2025 sarà l’anno di debutto sul mercato in Italia di un modello importantissimo: Fiat Grande Panda. Sempre nel corso dell’anno assisteremo al debutto della nuova Fiat 500 ibrida che da novembre dovrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Infine non si esclude che la casa torinese possa mostrare le prime immagini senza veli della sua prossima novità che dovrebbe essere Fiat Giga Panda conosciuta anche con il soprannome di nuova Fiat Multipla, un modello che sarà costruito su piattaforma smart car presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco e rappresenterà il secondo modello della nuova gamma Panda.